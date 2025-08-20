Nagų meistrės skuba raminti klientus

Kokie pokyčiai laukia nuo rudens, plačiau pakomentavo „Beinitas“ vadovė Giedrė Jocienė.
– Kaip reagavo klientės?
– Mūsų praktika ir pokalbiai su klientėmis rodo, kad reakcija buvo nekokia. Manyčiau, priežastis – informacijos trūkumas. Trūko žinių, kaip tinkamai pasiruošti, ką daryti, kaip atskirti medžiagas su TPO ar be jos. Mes, kaip įmonė, stengiamės edukuoti meistrus, kalbėti apie tai ir manau, kad tai pavyksta.
– Dauguma moterų sunerimo, kad negalės daryti manikiūro. Sulaukėte tokių klausimų?
– Taip, žinoma, tokių klausimų sulaukiame kasdien. Bet galiu nuraminti visuomenę – gelinis lakavimas išlieka. Šis draudimas nėra grėsmė, tai mokslo pažangos žingsnis, leidžiantis grožio procedūras atlikti dar saugiau. Gelinis lakavimas tikrai išlieka.
– Kas tai per medžiaga?
– Šią medžiagą randame pagrindiniuose produktuose: geliniuose lakuose, bazėse, topuose ir nagų priauginimo geliuose. TPO veikia kaip foto iniciatorius, leidžiantis geliniam lakavimui sukietėti naudojant UV arba LED lempą. Be jos gelinio lakavimo atlikti nebūtų įmanoma.
– Ar dauguma lakų turėjo šią medžiagą, ar tai jau pamirštas dalykas?
– Teko bendrauti su mūsų tiekėjais. Jie žinojo apie šios medžiagos draudimą jau prieš trejus metus ir turėjo laiko pasiruošti. Mes jau ilgą laiką tiekiame produktus be TPO. Galbūt dar yra senų likučių rinkoje, tačiau jie bus realizuoti per šiuos metus.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Kaip atpažinti, ar lakas turi TPO medžiagos?
– Ant kiekvieno buteliuko yra sudėtis. Reikėtų ją perskaityti – jei randame TPO, tokio produkto po rugsėjo 1 d. nebegalima naudoti nei grožio salone, nei namuose.
– Kokie nuostoliai jų laukia po draudimo?
– Didieji gamintojai žinojo apie draudimą prieš trejus metus, todėl turėjo laiko pasiruošti ir tai padaryti. Nors rinkoje dar gali būti senų likučių, nuo rugsėjo 1 d. jų naudoti nebegalima.
– Ar alternatyva yra brangesnė?
– Taip, šiek tiek brangesnė, bet ne ženkliai. Gamintojai ilgai kūrė naują formulę, kad ji atitiktų reikiamą funkciją ir kokybę, neprarastų konsistencijos ar spalvos. Dabar turime formulę, kuri nekeičia nei lakavimo proceso, nei rezultato.
– Kaina nesikeis?
– Ne. Mūsų įmonės kainos nesikeis. Gamintojai nepakeitė kainų, todėl ir mes klientams nekeisime. Be to, siekiant palengvinti meistrams situaciją, suteiksime didesnes nuolaidas, kad jie galėtų įsigyti kokybiškus produktus su žymiai didesne nuolaida.
