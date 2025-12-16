Šią klaidą daro dažna moteris

Į šiuos klausimus atsakė „Cosmoway“ fabriko bendraturtė ir kosmetikos prekės ženklo CLM įkūrėja Justė Unguraitytė-Pinkevičienė.
– Ar iki nulio nukritusi temperatūra, dar esant drėgnam orui, yra nepalanki?
– Odai yra nepalankūs bet kokie pokyčiai. Dėl to, kai keičiasi sezonas – iš pavasario į vasarą, iš vasaros į rudenį, iš rudens į žiemą –, kiekvienas specialistas, ypač dermatologai, parekomenduos pasitikrinti savo odos būklę ir tiesiog peržiūrėti savo namų krepšelį. Kiekvienas pokytis gali reikšti pablogėjusią arba kartais pagerėjusią veido odos būklę.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
– Tam tikri jautrumai, kurie atsiranda per pokyčius, yra daugelio žmonių sveikatos problema? Ar čia viskas atsiranda nuo tam tikrų faktorių?
– Tai yra labai individualu. Kartais būna tokių žmonių, kurie gyvena labai intensyvų gyvenimą, patiria labai daug klimato pokyčių ir jų odos būklė yra nepriekaištinga, net ir dedant labai mažai pastangų. Taip pat yra tie, kurie yra jautrūs absoliučiai viskam. Yra labai skirtingi odos tipai, būklės. Deja, nėra vienos taisyklės, reikėtų kuo labiau ir disciplinuotai prižiūrėti savo odą ir plaukus, mažiau žiūrėti, ką daro kiti, o daugiau pabūti savo vonios kambaryje.
– Ar tiems žmonėms, kurių oda yra jautri, reaguojanti į permainas, reikia turėti daugiau kosmetikos, ar kaip tik mažiau?
– Nėra jokios taisyklės, kiek žmogus turėtų turėti kosmetikos, tačiau mano patirtis leidžia konstatuoti, kad dažniausiai daugiau būna kaip tik priešingai – ženklas, kad ne iki galo yra aiški rutina. Labai mėgstu sakyti, kad vonios kambaryje moteriai turėtų užtekti tokio mažo padėkliuko veido odos priežiūros produktų. Na, ir vienos mažos lentynėlės plaukams. Norėčiau naktį jus pažadinti ir paprašyti, kad labai greitai išvardintumėte savo plaukų priežiūros priemones, tą patį padarytumėte su veido produktais. Jeigu negalite atsiminti savo rutinos produktų, tikėtina, kad neturite aiškaus plano. Tai, kad jūsų namuose yra daug kosmetikos produktų, yra ženklas, kad jūs blaškotės. Kai kurie produktai galbūt išeina iš naudojimo laikotarpio ir turite juos išmesti. Kai išgirstu, kad moteris sako: aš esu tikra kosmetikos fanatikė, lentynėlės pilnos kosmetikos produktų, man, kaip profesionalei, tai yra pirmas ženklas, kad yra mažos žinios apie disciplinuotą kosmetikos produktų naudojimą.
Čia viena pagrindinių priežasčių, kodėl dažnai nepavyksta pasiekti norimo rezultato.
– Mes, moterys, mėgstame viską bandyti ir žiūrėti, kas tiks.
– Čia viena pagrindinių priežasčių, kodėl dažnai nepavyksta pasiekti norimo rezultato. Pažiūrėkime, kas vyksta šį gruodį. Dar vis yra viltis, kad galbūt iki Kalėdų, per advento laikotarpį, aš kažką paimsiu ir pakeisiu, išnaikinsiu raukšles, ir visa giminė tiesiog nustebs prie šventinio stalo. Aš labai net su tokiu nerimu žiūriu į tuos advento kalendorius, kurie siūlo kiekvieną dieną po skirtingą naują kosmetikos produktą veido odai pabandyti. Tai yra viena didžiausių klaidų, kurią moteris gali padaryti artėjant šventėms, kada jau tikrai norisi turėti kaip įmanoma geresnę būklę ir stabilumą – bandyti ir imtis testavimo proceso. Padidinama rizika, jog jūsų veido oda bus pasimetusi ir tikrai neturėsite rezultato, kurio norite. Taigi, tas nuolatinis bandymas, keitimas niekaip neleidžia pasiekti norimų rezultatų.
Dermatologai mane išmokė: oda atsinaujina kas 28–30 dienų, gali truputėlį viena kita diena keistis. Tam, kad oda iš principo suprastų, kas čia vyksta, pakeitus rutiną, priprastų prie vieno ar kito produkto, reikia mėnesio laiko. Jeigu neįvyko jokios alerginės reakcijos, galite pradėti matyti pirmus vienokius ar kitokius rezultatus. Tuomet yra bendros trijų mėnesių plano rekomendacijos. Po trijų mėnesių plano įvyksta, kad ir sezonas keičiasi. Tada yra labai sveika pasitikrinti, ar tas trijų mėnesių planas tikrai atnešė norimus rezultatus, ar galiu pamatyti aiškius būklės pokyčius. Kartu žinai, kad atėjo vasara, pavasaris keisis ir orai.
Galbūt turiu daryti kažkokius pokyčius savo krepšelyje, bet ne tai, kad pamačiau reklamą – išbandžiau. Kosmetikos gamintojai turi netgi tokį juokelį: kiek laiko turi iki kitos naujienos įvedimo į rinką? Tol, kol vartotojas suprato, kad ir vėl stebuklas nevyko. Tikrai kviečiu prisiminti tikrą kosmetikos produkto apibrėžimą. Tai nėra stebukladarys, tai yra produktas, be kurio gyventi negalime. Mes turime nusiplauti, drėkinti, maitinti, apsaugoti odą. Be to tikrai negalėsime turėti gražios odos, tačiau raukšlių tai nesunaikins. Ir besaikis naudojimas, tikėtina, padarys tik blogus rezultatus, o ne tuos, kurių tikitės.
