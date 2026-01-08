 Aktualu medžiotojams: įsigaliojo svarbūs pakeitimai

2026-01-08 10:53 klaipeda.diena.lt inf.

Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija socialiniame tinkle dalijosi svarbia informacija medžioklės plotų naudotojams.

Aktualu medžiotojams: įsigaliojo svarbūs pakeitimai / Asociatyvi Freepik.com nuotr.

Nuo sausio 7 d. įsigaliojo atnaujinta Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo metodika. 

Anot draugijos, pakeitimai didina medžioklės plotų naudotojų atsakomybę, todėl svarbu juos žinoti.

Rekomendacijos medžiotojams – sąmoningumo didinimui:

  • Dalyvauti žalos vertinimuose ir komisijų darbo procesuose;
  • Derinti ir dokumentuoti viliojimo vietas, šėryklas;
  • Fiksuoti ūkio subjektų pasėlių ar miškų apsaugos priemonių taikymą;
  • Vengti viliojimo ir žvėrių šėrimo vietų arti miško želdinių;
  • Prevenciškai reguliuoti laukinių gyvūnų gausą;
  • Palaikyti ir gerinti santykius su ūkininkais ir miškininkais;
  • Rasti priimtiną medžioklės formą arba sudaryti galimybę savininkams medžioti kartu.

„Naujovė: pasėliams padaryta žala iki 5 proc. ploto nebus kompensuojama – medžiotojų atsakomybė prasidės nuo 5 proc. pažeidimo“, – pažymėjo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija.

Draugija pridūrė, kad atsakingas žvėrių gausos reguliavimas tiesiogiai lemia finansinės žalos mastą. 

„Aktyvus dalyvavimas, prevencija, bendravimas ir dokumentavimas padeda mažinti riziką ir konfliktus“, – rašė ji.

Šiame straipsnyje:
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija
medžiotojai
medžioklės plotų naudotojai

