Miškininkai su medžiotojais apsaugojo 600 tūkst. medelių nuo kanopinių žvėrių

Kaip ketvirtadienį pranešė Valstybinių miškų urėdijos (VMU) teigimu, akcijos metu sodinukų apsaugai buvo naudojami repelentai, kurių sudėtyje esančios veikliosios medžiagos daro medelių žievę ir ūglius nepatrauklius graužti gyvūnams.
„Tinkamiausias laikas šių priemonių naudojimui – rugsėjo ir spalio mėnesiai, kai medelių vegetacija jau yra pasibaigusi, augalai sausi, o oro temperatūra dar išlieka teigiama“, – teigiama pranešime.
Akcijos metu repelentais padengta daugiau nei 150 hektarų plotas, kuriame apsaugota apie 600 tūkst. jaunų medelių.
Be tepimo repelentais, jauni medeliai buvo apsaugomi tinklinėmis apsaugomis bei vyniojamomis spiralėmis, kurios praleidžia šviesą, orą ir drėgmę, todėl medeliai gali augti natūraliai.
Miškininkų duomenimis, nors elniniai gyvūnai dažniausiai lankosi spygliuočių miškuose, žalą ieškodami maisto daro ne tik jiems, bet ir brandesniems medynams, todėl siekdami apsaugoti sodinukus, miškininkai medelius taip pat aptvėrė ir vielos tinklo tvoromis.
Pasak Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMŽS) pirmininko Algio Gaižučio, ši talka ne tik prisidėjo prie jaunų medelių apsaugos, bet ir stiprino miškininkų ir medžiotojų tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeniškumą bei atsakomybę už miškų puoselėjimą.
„Kai kiekvienas prisideda savo žiniomis, patirtimi ir darbu, pasiekiame daugiau nei veikdami atskirai. Tikiuosi, kad matydami kanopinių žvėrių daromos žalos mastą miškuose ir kiek pastangų reikia įdėti, siekiant apsaugoti medelius, medžiotojai dar aktyviau imsis reguliuoti jų populiacijas“, – teigė A. Gaižutis.
Tuo metu VMU vadovas Valdas Kaubrė pabrėžė, kad tokios iniciatyvos yra prasmingo miškininkų, medžiotojų ir privačių miškų savininkų bendradarbiavimo pavyzdys.
„Smagu matyti, kad prieš trejus metus užgimusi iniciatyva tęsiasi ir šiemet, o jos idėja pamažu virsta gražia tradicija. (...) Kai susitelkiame dėl bendro tikslo – gyvybingų miškų – galime pasiekti dar daugiau prasmingų rezultatų“, – sakė V. Kaubrė.
Šiemet akcijos metu talkos buvo vykdomos visoje Lietuvoje – tiek valstybiniuose, tiek privačiuose miškuose, kuriuos prižiūrėjo VMU regioniniai padaliniai bei miško savininkai.
Naujausi komentarai