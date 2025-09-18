 Per aplinkosauginę akciją „Poilsiauk atsakingai“ nustatyti 265 pažeidimai

2025-09-18 12:43
ELTOS inf.

Aplinkos apsaugos departamento (AAD) pareigūnai, liepos–rugpjūčio mėnesiais vykdydami akciją „Poilsiauk atsakingai“, nustatė 265 pažeidimus.

Per šį laikotarpį saugomose teritorijose ir telkinių pakrantėse buvo surengti 182 reidai ir tikslinės išvykos.

„Buvo tikrinama, ar poilsiautojai automobilius stato tam skirtose vietose, ar laužavietės kūrenamos pagal nustatytus reikalavimus, ar nepaliekama šiukšlių stovyklavietėse ir žvejybos vietose, ar poilsiautojai laikosi aplinkosaugos reikalavimų plaukiodami vandens telkiniuose vandens transporto priemonėmis, poilsiaudami miške. Šiemet vykdyta aktyvesnė važinėjimo draudžiamose vietose  keturračiais ar krosiniais motociklais prevencija“, – pranešime nurodė AAD.

Departamento duomenimis, ketvirtadalį nustatytų pažeidimų sudarė mėgėjų žvejybą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. Buvo nustatyti 63 asmenys, kuriems buvo pritaikyta administracinė atsakomybė.

Akcijos metu iš pažeidėjų buvo paimta 40 tinklinių, duriamųjų ir užkabinamųjų įrankių, 10 mėgėjiškos žvejybos įrankių  ir vienas draudžiamas medžioklės įrankis.

Paskaičiuota žala aplinkai sudaro 2 560 eurų.

