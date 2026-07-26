Ar žmogus gali pabėgti nuo liūto? Mokslininkai atliko įdomų tyrimą

Tyrimas atskleidė, kad liūtams pradėjus bėgti jų deguonies suvartojimas padidėjo daugiau nei tris kartus, palyginus su keturkojams žinduoliams būdingu greičiu. Kitaip tariant, jie suvartodavo didelius deguonies kiekius ir greitai pavargdavo.
Pasirodo, liūtai yra prisitaikę prie trumpų sprintų iš pasalos, o ne ilgų bėgimų.
Išnagrinėjus išsamiau, tai galima pastebėti ir jų raumenų skaidulų lygmenyje. Liūtai turi itin galingas „greitai susitraukiančias“ raumenines skaidulas, kurios sukuria gerokai didesnę jėgą ir tris kartus didesnę galią nei analogiškos žmogaus skaidulos.
Mokslininkai apskaičiavo, kad tokių greitų sprintų metu liūtai gali pasiekti iki 70 km/val. Tai beveik dvigubai greičiau nei greičiausias žmogus pasaulyje Usainas Boltas, kuris per savo legendinį 100 metrų bėgimą pasiekė maksimalų 44 km/val. greitį.
Tad ar žmogus gali pabėgti nuo liūto?
Atsakymas yra ne. Iš tiesų bėgimas – blogiausia, ką galite daryti, kai šalia yra šis gyvūnas. Taip jūs liūtui tampate grobiu ir skatinate norą medžioti.
Ekspertai vietoj to rekomenduoja stovėti vietoje ir sukurti didesnės būtybės įspūdį – pakelkite rankas, prasekite striukę arba plokite rankomis. Nuslopinkite norą rėkti, o vietoje to sušukite žemiausiu ir garsiausiu balsu, kokiu tik sugebate. Jei liūtas dvejoja arba nustoja judėti pirmyn, pradėkite lėtai trauktis, neatsisukdami nuo gyvūno. O jei liūtas vis dėlto puola, belieka melstis.
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