Dėl šio augalo pirkėjai patys atvažiuoja į laukus: ūkininkų planas pasiteisino

Prasidėjo hortenzijų žydėjimo metas. Jų krūmai jau kelerius metus itin populiarūs. Miestų parkuose ar prie sodybų hortenzijos sodinamos, nes yra nereiklios, gausiai ir ilgai žydi.
„Šiaip ji gyvena apie 100 metų, jeigu taisyklingai pasodinta, ir žydi 100 dienų. Yra kurios žydi dar ilgiau“, – pasakojo ūkininkas Gintaras Adomavičius.
Netoli Švėkšnos hortenzijų parką įkūrę ūkininkai krūmus išbarstė ant trijų kalvų ir dar po mišką.
„Prūdą iškasėme, ir žemė buvo suformuota. Dar vienas kalnas atsirado, kai kelią darėme, nes čia pieva buvo, ir iš kelio kalnas susiformavo iš grunto“, – aiškino ūkininkė Vilma Adomavičienė.
Švėkšniškiai augina net 35 rūšių hortenzijas. Daugiausia – šluotelines.
„Yra Melba Fraise. Ji bus vėliau ryškiai raudona. Auga iki pusantro metro. Jos nereiklios – nei drėgmei, nei niekam“, – tikino G. Adomavičius.
Tarp ypatingų – ąžuolialapės. Tik jos įnoringos.
„Žmonės sako: ar tikrai čia hortenzija, nes nepanašu, lapai kitokie, didžiuliai. Tik ji šiemet nežydės, turėsime palaukti kokius du metus. Pasodinome miške vien dėl to, kad gal neįšals, nes ji jautresnė šalčiams“, – aiškino V. Adomavičienė.
Yra ir dar kitokių – vijoklinių.
„Labai panašus žiedynas į putino, kuris žydi. Turėtų kibtis arba šliaužti šitas augaliukas. Jeigu šliauš – tai iki 10 metrų“, – sakė G. Adomavičius.
Yra ir tokių, kurių žiedai išskirtiniai – ažūriniai.
„Kaip skraidantys drugeliai žiedai, panašiai juda ir skraido“, – juokavo V. Adomavičienė.
Yra ir tokių hortenzijų, kurios aukštyn stiebiasi 3 metrus, o žiedus sukrauna pusmetrinius. Bet daug darbo tenka įdėti, kad šakos nuo žiedų nelūžtų.
„Kiekvienai hortenzijai yra iškasta duobė, po karutį rūgščios žemės sudėta, uždengta plėvele. Ir kasmet tręšiame ilgo veikimo trąšomis, kurios veikia 12 mėnesių. Šiemet laistyti nereikia – vienas pliusas“, – kalbėjo V. Adomavičienė.
„Kerpu rudenį ir rekomenduoju visiems rudenį nukirpti, nes būna, kaip ir šią žiemą, virš metro per naktį pas mus prisnigo, išlaužo. Pas mane beržyne daug beržų išlaužė, o jeigu būčiau nenukirpęs, tai manau, būtų ir hortenzijos išlaužytos“, – aiškino G. Adomavičius.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Pasak ūkininkų, nuolatiniai vasaros lietūs lėmė, kad šiemet hortenzijos žiedais pradėjo džiuginti net pora savaičių vėliau nei įprasta, bet viliasi, kad ruduo bus gražus ir leis hortenzijomis ilgai grožėtis.
Pora medelyną turi apie 20 metų. Tokį parką sumanė, nes sako, kad metų vis daugėja ir į turgų ar muges augalus vis sunkiau vežti. Tad esą paprasčiau pirkėjus prisivilioti į hortenzijų parką.
Naujausi komentarai