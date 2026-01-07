Gelmių paslaptys: tyrėjai aptiko unikalų vandenyno milžiną

Ši rūšis laikoma tikru milžinu tarp medūzų. Gyvūno kupolo skersmuo gali siekti apie metrą, o keturios galūnės gali užaugti iki 10 metrų ilgio. Skirtingai nuo daugumos medūzų, stygiomedusa gigantea neturi plonų geliančių čiuptuvų.
Kitas unikalus šio padaro bruožas yra jo spalva. Tamsiai raudonas arba rudas atspalvis daro medūzą beveik nematomą, todėl ji efektyviai maskuojasi vandenyno tamsoje.
Nors stygiomedusa gigantea pirmą kartą aprašyta XIX a. pabaigoje, per daugiau nei šimtą metų ji buvo pastebėta mažiau nei šimtą kartų. Šį retumą lemia jos buveinė – šios medūzos paprastai gyvena iki 6,7 tūkst. metrų gylyje.
Neseniai „Šmidto vandenyno instituto“ („Schmidt Ocean Institute“) mokslininkams pavyko gauti unikalią šio padaro vaizdo medžiagą Atlanto vandenyne prie Argentinos krantų. Netikėtai medūza pakilo į maždaug 253 metrų gylį, todėl ji buvo užfiksuota aukštos kokybės vaizdo įraše.
Taip pat įdomu tai, kad stygiomedusa gigantea oficialiai pripažinta atskira rūšimi tik praėjus beveik 60 metų po pirmojo jos aprašymo.
Fantominė medūza yra paplitusi beveik visame pasaulyje – ji buvo užfiksuota įvairiuose pasaulio vandenynų regionuose, išskyrus Arktį. Dažniausiai ji aptinkama šaltuose vandenyse netoli Antarktidos. Tuo pačiu metu mokslas vis dar neturi atsakymų į esminius klausimus: kiek laiko gyvena šis milžinas, kaip tiksliai jis dauginasi visiškoje tamsoje ir kaip jam pavyksta išlaikyti tokį dydį turint ribotus maisto išteklius.
