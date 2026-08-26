Įspėja saugotis „girtų“ vapsvų: tampa agresyvios ir gali pulti

Kaip skelbia „The Sun“, Didžiosios Britanijos kenkėjų kontrolės asociacija (BPCA) įspėjo Rytų Jorkšyro gyventojus be reikalo nesiartinti prie vapsvų ir nejudinti jų lizdų.
Pastebėta, kad šioje teritorijoje vapsvos darbininkės maitinasi fermentuojančiais vaisiais. Juose susidarantis alkoholis paveikia vabzdžius, todėl šie gali apsvaigti ir tapti agresyvesni.
Kodėl vasaros pabaigoje vapsvos pasikeičia?
Vadinamosios „girtos“ vapsvos nėra naujas ar neįprastas reiškinys. Jis dažniausiai pastebimas vasaros pabaigoje, kai vabzdžiai pradeda aktyviai ieškoti cukraus turinčio maisto.
BPCA narystės ir techninio skyriaus vadovė Natalie Bungay paaiškino, kad vapsvų elgesys pasikeičia tuomet, kai jų motinėlė nustoja dėti kiaušinėlius.
Iki tol vapsvos darbininkės didžiąją dalį laiko praleidžia ieškodamos baltymingo maisto lervoms. Mainais lervos išskiria saldų skystį, kuriuo maitinasi suaugusios vapsvos.
Tačiau kolonijos gyvenimo ciklui artėjant prie pabaigos situacija pasikeičia. Darbininkėms lieka mažiau darbo, todėl jos pradeda ieškoti kitų cukraus šaltinių.
Vienu jų tampa pernokę ir fermentuojantys vaisiai.
„Taip nutinka, kai motinėlė nustoja dėti kiaušinėlius ir darbininkėms nebelieka ką veikti, išskyrus fermentuotų vaisių ir cukraus paieškas“, – aiškino N. Bungay.
Pasak specialistės, tokio maisto prisiragavusios vapsvos gali greitai apsvaigti.
Būtent tada jos gali tapti agresyvesnės ir padidėja tikimybė, kad vabzdys įgels žmogui.
Pataria jų nevaikyti
Specialistai pabrėžia, kad vapsvos, kaip ir bitės bei širšės, yra apdulkintojos, todėl, jeigu jos nekelia tiesioginio pavojaus, geriausia vabzdžių neliesti.
Jeigu vapsvų lizdas aptinkamas vietoje, kur nuolat vaikšto daug žmonių ir dėl to kyla realus pavojus, rekomenduojama įvertinti, ar jį būtina pašalinti. Tokiu atveju patariama kreiptis į kenkėjų kontrolės specialistus.
Gyventojams taip pat primenama nebandyti vapsvų nuvyti mosuojant rankomis ar į jas smūgiuojant. Tokie veiksmai gali vabzdžius dar labiau suerzinti ir padidinti įgėlimo tikimybę.
Norint sumažinti susidūrimo su vapsvomis riziką, rekomenduojama tinkamai išmesti maisto atliekas ir nepalikti lauke lengvai prieinamo saldaus maisto, gėrimų ar pūvančių vaisių.
Kai kuriems žmonėms įgėlimas gali būti itin pavojingas
Didesnį atsargumą turėtų išlaikyti šeimos su mažais vaikais ir vyresnio amžiaus žmonės.
Vapsvos įgėlimas paprastai sukelia skausmą, paraudimą ir patinimą, tačiau alergiškiems žmonėms jis gali išprovokuoti anafilaksiją – sunkią, gyvybei pavojingą alerginę reakciją.
Todėl specialistai ragina vapsvų neerzinti ir ypač atsargiai elgtis vietose, kur jų susitelkia daugiau.
Neįprastas vabzdžių elgesys vasaros pabaigoje nėra vienintelis Jungtinėje Karalystėje užfiksuotas gyvūnų „apsvaigimo“ atvejis.
Anksčiau pranešta ir apie neįprastai besielgiančius kirus Safolko pakrantės miestuose. Prisiriję skraidančių skruzdėlių jie buvo pastebėti svirduliuojantys ir net išeinantys į važiuojamąją kelio dalį.
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