Išsami katės kasdienės priežiūros apžvalga – kas svarbiausia?

Žinoma, praktika ir skirtingų produktų pabandymai – puiki proga atsižvelgti į katės skonį, poreikius ir reakcijas. Bet aklai pasikliauti katės pasirinkimu verta ne visada.
Pavyzdžiui, katinai gali iki paskutinio kąsnelio suvalgyti tam tikrus konservus, bet šis požymis ne visada turėtų lemti būtent to produkto ilgalaikį vartojimą. Daug konservų, sauso maisto variantų ir skanėstų savo sudėtyje turi didelį kiekį skonio stipriklių. Šie, nors ir padaro maistą patrauklesnį katėms, tačiau maistinės vertės jam tikrai neprideda. Šis straipsnis – puiki pradžia, norint susipažinti su katės kasdienės priežiūros ypatumais ir sužinoti, kaip tinkamai juos suderinti.
Speciali erdvė / vieta namuose katei
Katės mėgsta smalsauti ir vos namuose pasijus saugiai, nė viena zona neliks neištyrinėta. Nors ji gali ilsėtis ir leisti laiką skirtingose vietose, itin svarbu, kad katė turėtų savo oazę – specialiai jai paskirtą erdvę.
Tai geriausia daryti atsirenkant kambarį, kuriame katinas galės džiaugtis ramybe, atokiau nuo triukšmo ar nuolatinio žmonių judėjimo. Žinoma, joks katės kampelis nebus savas be patogaus guolio ir draskyklės. Pastarąją verta rinktis atsižvelgiant į jos tvirtumą. Pavyzdžiui, daug šeimininkų pyksta ir negali suprasti, kodėl jų katė drasko baldus, o savo draskyklės beveik neliečia. Iš tiesų, katės nori rąžytis drąsiai ir nori, kad draskyklė būtų stabili ir nejudėtų.
Kasdien vertėtų apžvelgti katės oazę. Pavyzdžiui, galbūt jos guolį jau reikia išplauti, o gal atėjo laikas atrinkti žaislus. Kaip ir žmonės, katės mėgsta įvairovę, tad verta į jos aplinką pridėti vis naujų elementų, ypač tų, kurie leidžia laipioti ar išbandyti naujus žaislus.
Maisto ir vandens dubenėliai
Maisto ir vandens dubenėlių priežiūra reiškia, kad turite kruopščiai, bent kartą per dieną, juos išvalyti. Žinoma, jeigu yra naudojamas šlapias gyvūnų maistas, dubenėlį turite išvalyti kuo įmanoma greičiau (vos augintiniui beveik suvalgius jam skirtą porciją). Jeigu porcijas paliekate per ilgai, gyvūnų maistas gali prarasti savo maistines medžiagas ar net sugesti.
Automatiniai dozatoriai
Daugelis šeimininkų jau atsisakė įprastų dubenėlių ir naudoja automatinius maisto dozatorius. Sauso maisto dozatorių galite išvalyti pagal poreikį, ir daug šeimininkų tai stengiasi atlikti kas savaitę ar mėnesį arba kai papildo dozatorių. Galite įsigyti ir šlapio maisto dozatorių, tačiau jį reikėtų valyti kasdien (arba po kiekvieno panaudojimo).
Vandens fontanėliai
Vandens fontanėliai – išmanus įrenginys, skatinantis kates dažniau lakti vandenį. Vandenį jame vertėtų pakeisti kas 2–4 dienas, o kas savaitę pravartu jį kruopščiai išplauti ir išskalauti.
Mitybos palaikymas ir porcijų kiekis
Jūsų mylimas katinas kiekvieną dieną laukia jam paskirtų porcijų. Kačių maistas gali būti itin įvairus, skirtas specialių poreikių augintiniams ir net patiems išrankiausiems šeimos nariams. Jei katinas nelabai mėgsta maistą iš labiau įprastų baltymų šaltinių (vištienos ar jautienos), dabar galite rasti įvairiausių sprendimų. Išbandykite produktus iš antienos, putpelienos, ėrienos, triušienos, elnienos ar net vabzdžių.
Kaip nuspręsti, kokių porcijų jūsų augintiniui reikia kasdien?
Svarbu atkreipti dėmesį į jo aktyvumą, amžių, svorį ir sveikatos būklę. Rekomenduojamą porcijų kiekį galite rasti ant kačių maisto pakuotės, atsižvelgdami tik į jo svorį. Išsamiau suplanuoti mitybą galite kartu su veterinaru, kuris padės nustatyti, kokios porcijos bus tinkamiausios.
Maitinkite keletą kartų per dieną
Taip pat geriau dienos normą katinui padalinti į keletą maitinimų per dieną. Jeigu į jo dubenėlį supilate viską, kai kurios katės gali persivalgyti. Ilgiau patiektas maistas taip pat pamažu netenka savo kvapo ir skonio, tad katinas gali jo neliesti ir teks jį išmesti.
Nepamirškite įskaičiuoti skanėstus
Jeigu turite nustatytą sauso ir šlapio maisto dienos normą, nepamirškite į ją įskaičiuoti ir skanėstų. Dauguma skanėstų gali turėti daug kalorijų, o tai gali gerokai viršyti katino poreikį. Ilgainiui tai gali turėti neigiamą poveikį – augintinio svoris viršys normas ir tai gali privesti prie įvairių sveikatos sutrikimų ar sunkumo judėti.
Vitaminų nauda
Nors ir siekiate visavertės katino mitybos, tai ne visada įmanoma. Pavyzdžiui, jūsų katino sveikatos problemos gali susiaurinti potencialų maisto produktų sąrašą. Šiuo atveju augintiniui gali trūkti vitaminų ir kitų reikalingiausių medžiagų. Gyvūnų prekių parduotuvėje „Lulomet“ pardavinėjami vitaminai katėms gali padėti palaikyti tinkamą augintinio sveikatos būklę, prisidedant prie baltymų, aminorūgščių (ypač taurino), kalcio ir kitų svarbiausių medžiagų papildymo.
Kraiko dėžė ir jos valymas
Katės kraiko dėžę privalote išvalyti keletą kartų per dieną. Tai reiškia, kad turite surinkti augintinio ekskrementus ir šlapimo gumulus. Žinoma, kas savaitę taip pat reikia išvalyti kruopščiau – pakeisti augintinio kraiką ir išplauti kraiko dėžės vidų.
Jei augintinio kraiko dėžė nešvari, katės gali atsisakyti ja naudotis, o „dovanėles“ palikti kitose namų vietose. Katės – itin jautrios kvapams, tad svarbu užtikrinti, kad gamtinius reikalus jos galėtų atlikti saugiai ir komfortiškai.
Kokį kraiką rinktis?
Šiuo metu galite rasti įvairaus kačių kraiko. Medžio drožlių kraikas – populiarus sprendimas dėl savo natūralumo ir puikaus drėgmės sugėrimo. Kad ir koks kraiko tipas atrodytų patraukliausias, patartina rinktis sušokantį, bekvapį, natūralų variantą be dulkių.
Nors levandų, kavos, persikų ar žaliosios arbatos kvapo kraikas gali atrodyti itin patraukliai, šie kvapai gali būti per stiprūs jūsų augintiniui. Jei įprastas kraiko dėžės kvapas jums nemalonus, galite pasitelkti įvairius patarimus jam suvaldyti.
Kačių tualetų variantai
Atviri kačių tualetai itin populiarūs dėl savo kainos, tačiau šeimininkai vis dažniau renkasi uždarus ar net labiau išmanius, automatiškai išsivalančius įrenginius. Bet kuriuo atveju svarbiausia užtikrinti katės patogumą naudojantis tualetu. Pavyzdžiui, įėjimas į tualetą turėtų būti paprastas, o viduje jai turėtų užtekti vietos. Bet kuriam katinui augant, turėsite bent keletą kartų pakeisti kraiko dėžę į didesnių matmenų alternatyvą.
Katės – savarankiškos, bet reikalaujančios dėmesio
Kiekvienas katinas dėmesio reikalauja savaip, tačiau net ir uždaresnės katės nori jūsų dėmesio. Žinoma, per laiką išmoksite jį parodyti taip, kad augintinis jį priimtų noriai. Pavyzdžiui, kai kurios katės pačios pas jus ateis ir pradės reikalauti glostymų bei žaidimų.
Kitos gali visada priimti jūsų paglostymus ir noriai prisijungti prie žaidimų, tačiau labiau savarankiškos katės į intensyvesnes meilės išraiškas gali reaguoti vangiai ar net pabėgti. Štai kodėl svarbu prisitaikyti prie savo katės ir per laiką suprasti, kokius žaidimus ar prisilietimus ji mėgsta labiausiai.
Kasdieniai žaidimai
Per dieną stenkitės keletą kartų užsiimti įvairiomis veiklomis su savo augintiniu. Pavyzdžiui, du kartus skirkite 20–30 minučių žaidimams su katės mėgstamais žaislais, tokiais kaip kamuoliukai ar meškerės. Augintinio aplinką galite praturtinti ir įvairiais interaktyviais žaislais. Pavyzdžiui, judantys žaislai gali katinui suteikti daug džiaugsmo ir padėti aktyviau praleisti dieną.
Kiti kačių priežiūros elementai
Daugelį šių užduočių turite atlikti kasdien, tačiau svarbu nepamiršti ir kiek retesnių procedūrų. Pavyzdžiui, keletą kartų per savaitę šukuokite katės kailį, valykite dantis, karpykite nagus ir išvalykite ausis. Jeigu jūsų katė leidžia laiką lauke, ją taip pat reikės dažniau maudyti nei naminę katę. Šiuo atveju taip pat svarbu nepamiršti antiparazitinių preparatų ir po kiekvieno apsilankymo lauke patikrinti, ar katė neturi erkių ar kitų parazitų.
