Šių pūkų kamuoliukų nepamilti neįmanoma: Gintarei šios katės – idealios

Šias kates jau kelerius metus auginanti kaunietė Gintarė Mačiulaitė negaili gražių atsiliepimų apie savo kates, kurios tobulai atitinka ir pačios šeimininkės būdą ir charakterį.
Susižavėjo iš pirmo žvilgsnio
Draugiškos, žavios, neįkyrios, ramios, švelnios ir savarankiškos. Būtent tokios yra britų ilgaplaukės katės. Nenuostabu, kad šios veislės atstovės vis dažniau atranda kelią ir į Lietuvos kačių mylėtojų širdis. Be to, ne mažiau svarbi jų išvaizda – šiems žaviems pūkų debesėliams mažai kas gali atsispirti.
Neatsispyrė ir Karolina. Šiandien jos namuose gyvena ne viena ar dvi, o net šešios skirtingų spalvų pūstauodegės. Anksčiau, kaip pati sako, augino tik paprastas, beveisles kates. Tačiau vieną dieną, užsukus paganyti akių į kačių parodą, žvilgsnį patraukė britų trumpaplaukės. Susipažinusi iš arčiau, suprato, kad šios katės jai tiesiog skirtos.
„Man labai patiko ši veislė ir jų charakteris. Paskui pamačiau, kad yra ir ilgaplaukių britų. Man, žinokite, labai patinka pūkai. Todėl iškart pasakiau, kad noriu būtent tokios katės“, – dėl savo sprendimo jau nedvejojo Gintarė.
Tobulas atitikmuo
Britų ilgaplaukės – mažai aktyvios katės. Dar nesubrendusios būna žaismingos ir itin aktyvios, bręsdamos tampa ramesnės ir lėtesnės. Suaugusios katės yra ganėtinai savarankiškos, mėgsta šeimininkų dėmesį, tačiau jo nereikalauja ir gerbia asmeninę šeimos narių erdvę.
Būtent to tikėjosi ir Gintarė, į namus įsileidusi pirmą šios veislės atstovę. Ją šeimininkė pavadino Burga. Vėliau jai kompaniją papildė dar penkios murklės.
„Norėjau ramios katės, kad ji man netrukdytų. Šios katės neįkyrios, bet visada šalia. Jos nelipa ant stalų, spintelių, nesiaučia namuose. Aš pati esu labai rami, todėl man jos – idealios“, – savo būdui tobulą kačių atitikmenį sako suradusi G. Mačiulaitė.
Dažnai žmonės išsigąsta, nes galvoja, kad britų ilgaplaukės šeriasi dažniau nei trumpaplaukės. Tačiau tai visiškas mitas. Ir tos, ir tos šeriasi vienodai. Ilgaplaukių kačių plaukas ilgesnis, jis neįsivelia į drabužius, baldus. Jei katė paguli ant sofos, ranka patrinu tą vietą ir plaukų – nėra.
Patinka jautiena
Internete apstu įrašų, kai katės numeta vazą nuo spintelės, nugvelbia maisto nuo stalo. Amžina klasika tapo filmukai, kuriuose katės karstosi ant spintelių ar net užšoka ant sietynų.
Ar Gintarės ilgo plauko gražuolės eibių nekrečia namuose? Išgirdusi šį klausimą, jų šeimininkė atvira – nė kąsnelio nuo stalo nėra nugvelbusios. Jai pačiai irgi leidžia valgyti ramiai – į šeimininkės pietus nesikėsina.
„Galiu ramiai valgyti. Mano katės į lėkštę nelipa, ant kelių nesiveržia. Man tai labai patinka”, – savo lepūnėlėms pagyrų negaili G. Mačiulaitė.
Galų gale kam nuo stalo vagiliauti, jei katės gauna išties puikaus ėdalo. Jų mityba besirūpinanti šeimininkė perka katėms aukštos kokybės jautieną. Katėms žalia mėsa nuo pat pradžių tiko ir patiko, tad daugiau neeksperimentavo.
Spalvos – įvairios
Kaip ir britų trumpaplaukių, taip ir ilgaplaukių kačių spalvų būna įvairių. Bene populiariausia – mėlyna. Tačiau spalvų gali būti kur kas daugiau. Pašnekovė vardija, kokių gražuolių yra pas ją namuose: „Man patinka tamsių spalvų katės. Šiuo metu turiu visiškai juodą patinėlį, juodą su baltu, šokolado su raudona spalva katytę, cinamoninės spalvos su raudona katę, lelijinę ir kreminės spalvos kates.“
Gintarės pasiteiravus, kokių spalvų dažniausiai pageidauja žmonės, sako, kad populiarėja retesnės spalvos. Kačių mylėtojai ieško šokoladinės, cinamoninės spalvos kačiukų, vis dažniau teiraujasi ir juodų britukų.
Ilgaplaukių priežiūra
Puošnus ir ilgas kailis dažnai reikalauja ir nemažai priežiūros. Augintoja neslepia, kad nemažai žmonių prisibijo auginti ilgaplaukes brites, nes mano, kad jų kailį reikės itin dažnai šukuoti, o namuose draikysis jų plaukai. Gintarė ramina – šių kačių kailiui dėmesio skirti daugiau nei kitų kačių atstovėms nereikia.
„Dažnai žmonės išsigąsta, nes galvoja, kad britų ilgaplaukės šeriasi labiau nei trumpaplaukės. Tačiau tai visiškas mitas. Jos šeriasi vienodai. Ilgaplaukių kačių plaukas ilgesnis, jis neįsivelia į drabužius, baldus. Jei katė paguli ant sofos, ranka patrinu tą vietą ir plaukų – nėra. Retkarčiais kates šukuoju, nuolat patikrinu, ar nesusidarė sąvėlų“, – savo keturkojų priežiūros peripetijas vardija šeimininkė.
Sugyvena su visais
Britų ilgaplaukės katės puikiai sutaria su kitais namuose gyvenančiais augintiniais. Jos nekonfliktuoja su šunimis, sugyvena net su triušiukais.
„Turime namuose triušiuką. Iš pradžių bijojau – maniau, kad nebus gerai, galvojau, kad jis stresuos, katės prie jo lįs. Tačiau viskas gerai“, – darniai sugyvenančiais keturkojais džiaugiasi G. Mačiulaitė.
„Anksčiau turėjau žuvyčių. Akvariumas joms buvo kaip televizorius, – nusijuokia Gintarė. – Sužvejoti žuvytę bandė gal tik kartą – esu mačiusi.“
Prizas netilpo
Gintarė turi įregistruotą veislyną Mačiukačiu*LT, ji aktyviai dalyvauja kačių parodose. Visai neseniai, praėjusių metų gruodį, Čekijoje vykusi paroda įsimins ilgam. Čia ji laimėjo įspūdingą prizą, kuris niekaip netilpo į automobilį.
„Buvo surengta loterija, kurios metu buvo galima laimėti pagrindinį prizą – kačių bėgtakį. Parodoje dalyvavau su savo katyte Kaštone. Įmečiau mūsų numerėlį ir – ką jūs manote – laimėjome. Čia, turbūt, suveikė minties galia, nes dar prieš dalyvaujant nusijuokiau: mes laimėsime, nes prizas netilps į mūsų automobilį. Kai ištraukė mūsų numerėlį – net sutrikau. Lyg girdžiu, kad čekiškai taria mano vardą... Nubėgau ir galutinai išgirdau patvirtinimą – laimėjau“, – smagia istorija dalijasi Gintarė.
Nors paroda vyko pirmą gruodžio savaitę, prizas ją pasiekė gerokai po Naujųjų. Vien už kurjerio paslaugą teko sumokėti 140 eurų. „Tačiau prizo vertė yra 700 eurų. Pažiūrėsiu, kaip mano britukėms patiks tas ratas, nes jos – ne pačios aktyviausios katės. Vietą kambaryje jau atlaisvinau. Ratą katėms statysime vietoj sofos”, – nusijuokia ji.
Veislės isorija
Britų ilgaplaukės katės išveistos iš populiarių britų trumpaplaukių kačių. XX a. pirmojoje pusėje britų trumpaplaukes pradėta kryžminti su turkų angoros, vėliau pavadintomis persų, katėmis.
Dėl tokio kryžminimo vadose gimdavo ir trumpaplaukių, ir ilgaplaukių kačiukų, tačiau pastarieji nebūdavo pripažįstami kaip atskira veislė.
Tik trečios kartos britų trumpaplaukės katės, gimusios po šio kryžminimo, galėjo dalyvauti kačių parodose. Kryžminimas žymiai sumažino britų trumpaplaukių kačių skaičių ir po Antrojo pasaulinio karo ši veislė buvo ties išnykimo riba.
Siekiant išsaugoti veislę, trumpaplaukes pradėta veisti su ilgaplaukėmis persų katėmis. Vėl pasaulį išvysdavo kačiukai, primenantys XX a. pradžios persų ir angoros veislių kates.
Trumpaplaukės katės buvo labai vertinamos, priešingai nei ilgaplaukės. Tačiau atsirado ir pastarųjų kačių gerbėjų – jie pradėjo veisti būtent britų ilgaplaukes kates.
Tarptautinė felinologų federacija britų ilgaplaukių veislę pripažino tik 2017 m.
Ypatingas charakteris
Švelnumas bendraujant su vaikais: britų ilgaplaukės yra kantrios su vaikais, toleruoja žaidimus, bet nustato ribas, jei vaikai peržengia komforto zoną. Jos tiesiog pasitraukia, o ne rodo agresiją.
Santykis su kitais gyvūnais: taikiai sugyvena su kitomis katėmis ir ramių veislių šunimis. Nepasižymi konfliktiškumu, bet, jei reikia, gali apginti savo teritoriją.
Žemo triukšmo lygis: britų ilgaplaukės retai miaukia. Jos bendrauja subtiliau: kūno kalba, žvilgsniu, murkimu. Tik išskirtiniais atvejais (maistas, veterinarijos problemos) gali garsiau sumiaukti.
Žaidimų poreikis: nors yra ramios, britų ilgaplaukės mėgsta trumpus žaidimus su interaktyviais žaislais. 15–20 minučių per dieną pakanka sveikai fizinei formai ir protiniam stimuliavimui palaikyti.
Adaptyvumas: gerai prisitaiko naujoje aplinkoje, toleruoja pokyčius (kraustymasis, nauji šeimos nariai), bet reikia laiko įprasti.
