Jau antradienį laukia neįtikėtinas reginys: tokių šiemet – tik keturi

Pilnatis bus arti Saturno naktiniame danguje, sudarydama gražų, plika akimi matomą, Mėnulio ir planetos reginį. Galite stebėti Mėnulį ir Saturną nuo spalio 1 d. ir, artėjant pilnačiai, dienomis prieš ją, Mėnulis priartės prie Saturno.
Vėliau, spalio 10 d., Mėnulis bus arti nuostabaus mėlynojo Pleiadžių padrikojo žvaigždžių spiečiaus, sukuriant puikų žvaigždžių stebėjimo spektaklį ir progą fotografuoti.
Medžiotojų Mėnulis didžiausią apšvietimą pasieks spalio 7 d. 6.47 val. ir pakils maždaug 20.20 val.
Kodėl ši pilnatis vadinama „Medžiotojo Mėnuliu“ ir kaip ji atrodys?
Kiekviena metų pilnatis yra įgavusi neoficialų pavadinimą. Galite girdėti kalbant apie Vilko Mėnulį, Sniego Mėnulį, Braškių Mėnulį ar Elnio Mėnulį. Iš tikrųjų tai tik pravardės. Jos nerodo, kad tam tikra pilnatis atrodys kitaip. Vietoj to, jos atspindi kultūrinę ir gamtinę veiklą, būdingą metų laikui, kada ta pilnatis yra matoma.
Pavyzdžiui, Medžiotojo Mėnulis yra pilnatis tuo metų laiku, kai medžiotojai tradiciškai būdavo aktyviausi. Jei pasigilinsite, rasite kelis paaiškinimus ir teorijas:
– Spalis yra metų laikas, kai prasideda medžioklė, o ryški pilnatis suteikia šviesos, kad medžiotojai galėtų matyti savo grobį.
– Medžiotojo Mėnulis yra pirmoji pilnatis po derliaus nuėmimo, o tai reiškia plikus laukus ir mažiau vietų gyvūnams pasislėpti.
– Gyvūnai yra pastorėję nuo maitinimosi ruošiantis žiemojimui, todėl Medžiotojo Mėnulis žymi metų laiką, kai medžiotojo laimikis būtų didžiausias.
– Galiausiai, tai yra laikas, kai medžiotojai pagaudavo grobį, kad pasiruoštų mėsos atsargų šaltiems žiemos mėnesiams.
Medžiotojo Mėnulis atrodys beveik taip pat, kaip bet kuri kita metų pilnatis, išskyrus vieną subtilų skirtumą 2025 metais. 2025 m. Medžiotojo Mėnulis yra supermėnulis.
2025 metais bus keturi vadinamieji supermėnuliai, o spalio 7 d. pilnatis Medžiotojo Mėnulis yra pirmasis, kurį kai kas vadina „Super Medžiotojo Mėnuliu“. Priežastis yra ta, kad Mėnulis bus arčiausiai Žemės savo orbitoje.
Mūsų Mėnulio orbita aplink Žemę nėra tobulas apskritimas: ji yra elipsinė arba kiaušinio formos. Yra laikas, kai Mėnulis yra toliausiai nuo Žemės (žinomas kaip apogėjus), ir laikas, kai jis yra arčiausiai Žemės (žinomas kaip perigėjus).
Supermėnulio metu Mėnulis yra perigėjuje. Oficialus supermėnulio terminas yra „perigėjaus sizygijos Mėnulis“, kur „sizygija“ reiškia trijų dangaus objektų tiesią eilę: šiuo atveju Saulės, Žemės ir Mėnulio.
Naujausi komentarai