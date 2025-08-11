Artėja populiariausiu metų lietumi vadinamas reiškinys: kada ir kur geriausia pamatyti?

Geriausia diena pamatyti perseidų meteorų lietų – jau visai netrukus. Pasak Karališkosios observatorijos, meteorų lietus aktyvus nuo liepos 17 iki rugpjūčio 24 dienos. Tačiau tikimasi, kad meteorų skaičius didės kiekvieną naktį, kol pasieks piką rugpjūčio 12 d.
Karališkoji observatorija teigia, kad geriausias laikas stebėjimui yra nuo rugpjūčio 11 d. vidurnakčio iki rugpjūčio 12 d. 5.30 val. ryto.
Papildoma premija tiems, kurie bandys pagauti meteorų lietų – Jupiteris ir Venera taip pat bus arčiausiai vienas kito rugpjūčio 11 ir 12 dienomis. NASA teigia, kad rugpjūčio 12 d. ryte abi planetos bus maždaug laipsnio atstumu viena nuo kitos ir švies ryškiausiai prieš patekant saulei.
Svarbu atsižvelgti į Mėnulį
Šių metų Perseidų lietaus pikas gali būti apsunkintas Mėnulio, kuris bus 84 proc. ryškumo. NASA teigia, kad Mėnulio šviesa tikriausiai užgoš ryškiausius meteorus, tačiau dar ne viskas prarasta. Aistringi astronomijos mėgėjai vis tiek galės pamatyti veiksmą, pastatę už aukšto pastato ar medžio, kad užblokuotų dalį mėnulio šviesos.
Patarimai astronomijos mėgėjams
Nenuostabu, kad ekspertai pataria stengtis vengti gerai apšviestų ir apgyvendintų vietovių bei ieškoti vietų, kur vaizdui netrukdo jokie objektai, kad geriausiai pamatytumėte reginį.
Meteoritų ekspertas daktaras Ashley Kingas iš Londono Gamtos istorijos muziejaus sako, kad stovėjimas ant kalvos kaimo viduryje arba nuvykimas į pakrantę yra idealios vietos meteorų stebėjimui. Jis priduria, kad dangus gali atrodyti tuščias pirmas 10 minučių, kol jūsų akys pripras prie tamsos, todėl perspėja, kad stebėtojai turėtų būti kantrūs.
Naudojant raudonos šviesos žibintuvėlį taip pat galima padėti, nes jis nevargins akių, kol jos pripras prie tamsos. Jis sakė: „Kai priprasite prie silpno apšvietimo lygio, pradėsite pastebėti vis daugiau. Taigi nepasiduokite per greitai.“
Kodėl vyksta Perseidų meteorų lietus?
Šis reiškinys pasikartoja jau šimtmečius ir yra Žemės kelionės per dulkių debesį, kurį paliko Swift-Tuttle kometa, rezultatas. Meteorai, kurie paprastai yra ne didesni už smėlio grūdelį, sudega atsitrenkę į Žemės atmosferą 36 mylių per sekundę greičiu, sukurdami ryškius šviesos pėdsakus.
Perseidai, pavadinti pagal Persėjo žvaigždyną, iš kurio, manoma, jie kyla, taip pat garsėja savo bolidais. Tai didesni šviesos ir spalvų sprogimai, kurie danguje išlieka ilgiau nei įprastas meteoro pėdsakas. NASA šį reiškinį apibūdino kaip „populiariausią metų meteorų lietų“.
