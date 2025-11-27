Kaip atsakingai padėti paukščiams žiemą?

„Patariame smulkiuosius paukščius pradėti lesinti tuomet, kai atvėsta orai ir artėja pirmieji rimti šalčiai“, – pranešime spaudai pataria LOD vadovas Liutauras Raudonikis.
Svarbu atsižvelgti į kelias taisykles. Pirma – nelesinkite paukščių migracijos, kuri baigiasi lapkričio pabaigoje, metu. Antra – neviliokite vandens paukščių lesalu. Gulbės, antys ir kiti vandens paukščiai lengvai pripranta prie lesinimo. Jei lesalo gauna net ir atšalus, jie dažnai neišskrenda, pasilieka prie užšąlančių vandens telkinių ir gali žūti. Be to, vandens paukščių raciono žymią dalį turi sudaryti natūraliai randamas lesalas.
Trečia, lesinti pradėkite tik tuomet, kai esate pasirengę tai daryti visą žiemą. Paukščiai pripranta prie nuolatinio lesalo šaltinio, o staiga jo netekę gali neišgyventi, jei per trumpą dieną ar dvi neras jo pakankamai. Blogiausia, kad tikėdamiesi vėl gauti žmogaus siūlomo lesalo, jie nesitraukia toliau nuo buvusių lesinimo vietų, taip nerasdami naujų išteklių.
Paukščiams būtinas kokybiškas ir įvairus lesalas. Smulkiems paukščiams tinka aliejingos sėklos ir riešutai, saulėgrąžos, linų ir dilgėlių sėklos, avižos, soros, obuoliai, nesūdyti lašiniai. Skirtingoms paukščių rūšims reikia skirtingo lesalo. Pavyzdžiui, zylės, geniai, bukučiai, mielai vaišinasi lašiniais ar taukais. Žvirbliams, žaliukėms, svilikams, startoms ir kitiems grūdlesiams būtinos sėklos. Universaliausias lesalas žiemą yra saulėgrąžų sėklos (lukštentos ir lukštų), kurias mielai lesa visi žiemoti pasiliekantys smulkieji paukščiai. Papildomai prie saulėgrąžų tinka vadinamieji lesalo rutuliai.
Netinkamas pasenęs, sūdytas ar rūkytas, saldintas, keptas, supelijęs ar kitaip sugedęs ar cheminėmis medžiagomis apdorotas maistas gali kainuoti paukščių gyvybes.
Venkite pavojingų lesinimo būdų. Nepilkite lesalo į plastikinius tinkliukus ar lipnias pakuotes – paukščiai gali įsipainioti ir žūti. Lesyklas kabinkite taip, kad jų nepasiektų katės ar kiti plėšrūnai.
Reguliariai valykite lesyklas – taip sumažinsite ligų plitimą tarp paukščių.
Vandens paukščius, jei tikrai būtina, galima lesinti tik žiemą, esant pastoviai minusinei temperatūrai, ir tik prie neužšąlančių vandens telkinių. Lesinti reikėtų pradėti tik tada, kai vandens pakraščiai pasidengia ledu. Visais kitais atvejais šie paukščiai patys susiranda lesalo. Vandens paukščiams rekomenduojame pilti grūdus arba lesinti tik batonu. Jokiu būdu negalima duoti keptų gaminių naudojant įvairius raugus, taip pat senos, supelijusios duonos!
Pradėti lesinti ne per vėlu net žiemos viduryje. Svarbu vėliau lesinti, kol orai sušils pavasarį.
Paukščiams padėti galima sodinant tinkamus krūmus ir medžius šalia namų. Tinka šermukšniai, gudobelės, sausmedžiai, agrastai, vynvyčiai. Taip pat rekomenduojama nenuskinti visų vaisių ir uogų nuo medžių ir krūmų – tai puikus lesalas paukščiams.
Palikta aukšta žolė ar negrėbti lapai taip pat gali tapti svarbiu mitybos šaltiniu, nes slepia vabzdžius, sėklas ir kitą lesalą. Pavyzdžiui, dagiliams piktžolių sėklos yra pagrindinis lesalas. Be to, tokia aplinka palanki ne tik paukščiams, bet ir visai vietinei ekosistemai.
