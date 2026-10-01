Iš kiaušinio išsirito retas vėžliukas: vietoje vienos galvos – dvi

Neįprastas deimantinio vėžlio jauniklis rugsėjį buvo aptiktas saugomoje lizdavietėje. Jį rado „Mass Audubon Wellfleet Bay Wildlife Sanctuary“ savanoriai.
Vėžliukas buvo pristatytas į „Cape Wildlife Center“ Barnstable mieste, Masačusetse, kur yra atidžiai stebimas veterinarijos specialistų.
Gimė su reta anomalija
Vėžliukas gimė turėdamas retą įgimtą būklę – bicefaliją.
Naujosios Anglijos laukinių gyvūnų centrų, kuriems priklauso ir „Cape Wildlife Center“, vadovas Zakas Mertzas paaiškino, kad ši anomalija atsiranda tuomet, kai embrionas pradeda dalytis taip, kaip formuojantis dvyniams, tačiau iki galo neatsiskiria.
Dėl to kiekvienas toks atvejis gali būti šiek tiek kitoks – gali skirtis galvų padėtis ir vidaus organų anatomija.
Atvykęs į centrą vėžliukas svėrė vos 5,2 gramo.
Kol kas specialistai dar negali nustatyti jo lyties – tai bus galima padaryti gyvūnui paaugus.
Nepaisant neįprastos anatomijos, vėžliukas elgiasi normaliai: plaukioja, ėda ir jau demonstruoja skirtingą abiejų galvų elgesį.
„Kairioji galva turi ryškesnį charakterį“, – sakė Z. Mertzas.
„Cape Wildlife Center“ vyriausioji veterinarijos technikė Robyn Rohm pridūrė, kad kairioji galva jau pirmąją dieną mėgino kąsti.
Tokių atvejų jau yra buvę
Dvigalviai gyvūnai yra reti, tačiau specialistams jie nėra visiškai negirdėti.
Per pastaruosius šešerius metus tai jau trečias dvigalvis deimantinis vėžlys, patekęs į „Cape Wildlife Center“.
„Mass Audubon Wellfleet Bay Wildlife Sanctuary“ duomenimis, nuo šio amžiaus pradžios Keip Kode užfiksuoti penki tokie atvejai.
„Nors su šia neįprasta būkle esame susidūrę ir anksčiau, kiekvienas atvejis suteikia dar vieną galimybę daugiau sužinoti apie šių įdomių gyvūnų anatomiją ir fiziologiją“, – socialiniuose tinkluose rašė centras.
Laukia išsamesni tyrimai
Kol kas apie mažojo vėžliuko anatomiją dar daug kas nežinoma.
Kai jis paaugs, veterinarijos specialistai galės atlikti kompiuterinės tomografijos ir rentgeno tyrimus. Jie leis pažvelgti po kiautu ir geriau suprasti, kaip išsidėstę jo vidaus organai.
Kol kas neaišku ir tai, kas vėžliuko laukia ateityje.
Jeigu specialistai nustatys, kad jis pakankamai stiprus ir sveikas, kad galėtų išgyventi savarankiškai, gyvūnas galės būti paleistas į laukinę gamtą.
Jei paaiškės, kad savarankiškai išgyventi jis negalėtų, tikėtina, kad liks gyventi žmonių prižiūrimas.
Gyvena apysūriuose vandenyse
Deimantiniai vėžliai gyvena druskingo ir gėlo vandens mišinio – apysūriuose – vandenyse, druskingose pelkėse ir upių žiotyse palei JAV šiaurės rytų pakrantę bei Meksikos įlanką.
Jų pavadinimas siejamas su kiautą dengiančiais būdingais koncentriniais rombo formos raštais, padedančiais susilieti su drumsta aplinka.
Šie vėžliai yra vidutinio dydžio. Patinų kiautas gali užaugti iki maždaug 14 cm, o patelių – iki maždaug 28 cm ilgio.
Laukinėje gamtoje jie daugiausia minta gyvūniniu maistu – sraigėmis, krabais, midijomis, moliuskais, žuvimis, kirmėlėmis ir vabzdžiais.
Masačusetso laukinių gyvūnų centre dvigalvis jauniklis šeriamas kapotos žuvies, uodo trūklio lervų, sūryminių krevečių ir vitaminų granulių mišiniu.
Masačusetse aptinkamas šių vėžlių porūšis valstijoje laikomas nykstančiu. Šiems vėžliams grėsmę kelia kylantis jūros lygis ir audros, pakrančių užstatymas bei urbanizacija, susidūrimai su transporto priemonėmis ir įsipainiojimas į žvejybos bei krabų gaudymo įranga.
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