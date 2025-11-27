Kodėl krokodilai retai puola kapibaras: įvardyta stebinanti priežastis

Kapibaros (Hydrochoerus hydrochaeris) – didžiausia gyva graužikų rūšis. Jos yra švelnios ir ramios, tačiau retai tampa nuožmių plėšrūnų pietumis. Kodėl krokodilai nepuola kapibarų, aiškina „IFLScience“, remdamasi Bethune-Cookman universiteto Floridoje ekspertu.
Kapibaros gyvena didžiojoje Pietų Amerikos teritorijos dalyje. Šie gyvūnai paprastai laikosi grupėmis ežerų, upių ir pelkių pakrantėse, kur praleidžia dienas maitindamiesi žole ir vandens augalais.
Keista, bet įgudę medžiotojai, tokie kaip krokodilai ir aligatoriai, kuriuos vilioja labai įvairus maistas, retai siekia sugauti kapibaras.
Viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl kapibaros beveik niekada neatsiduria krokodilų racione, – puikus šių iš pirmo žvilgsnio nekenksmingai atrodančių graužikų gebėjimas veiksmingai apsiginti.
Kapibaros turi neįtikėtinai didelius ir aštrius priekinius dantis, kurie, prireikus, gali padaryti didelę žalą, interviu „IFLScience“ paaiškino dr. Elizabeth Congdon iš Bethune-Cookman universiteto Floridoje.
Kapibarų kūno dydis taip pat signalizuoja plėšrūnams nerizikuoti.
Įdomus faktas: jei krokodilas netikėtai priartėja prie kapibarų bandos, jos akimirksniu susitelkia ir sudaro tvirtą, vientisą gynybinį barjerą. Toks susitelkimas ir jėga neleidžia krokodilui pulti atskiros kapibaros.
Tokiu būdu pamatyti krokodilus, medžiojančius kapibaras gamtoje, yra retas atvejis.
„Išimtis – kapibarų jaunikliai, kurie gali būti delikatesas daugeliui gyvūnų, pavyzdžiui, plėšriesiems paukščiams“, – aiškino ekspertas.
Taip pat reikėtų pabrėžti, kad didžiausią grėsmę šioms draugiškoms kapibaroms kelia žmonės. Pietų Amerikoje yra bendruomenių, kurios šiuos graužikus medžioja.
Gyvūnai žūsta dėl žmonių veiklos
