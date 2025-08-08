Menantys gladiatorių laikus

Didelis įvykis Čekijos zoologijos sode, kur neseniai susilaukta keturių berberinių (panthera leo leo) – atlasinių arba nubinių liūtų jauniklių, nes šie gyvūnai gamtoje yra išnykę.
Jie buvo stiprybės simbolis, tačiau dėl žmogaus veiklos buvo beveik visiškai išnaikinti.
Daugelis jų buvo nužudyti gladiatorių Romos imperijos laikais, o vėliau prie jų išnykimo prisidėjo pernelyg intensyvi medžioklė ir buveinių praradimas.
Paskutinė žinoma šios rūšies liūto nuotrauka buvo padaryta 1925 m., o paskutinis individas buvo nužudytas 1942 m.
Manoma, kad pačios paskutinės mažos populiacijos gamtoje išnyko 1960-ųjų viduryje.
Šiuo metu nelaisvėje gyvena mažiau nei 200 berberinių liūtų.
Dvūr Kralovės zoologijos sodo direktoriaus pavaduotojas Jaroslavas Hyjánekas teigė, kad nors buvo imtasi preliminarių veiksmų dėl berberinių liūtų reintrodukcijos į jų natūralią aplinką, tai vis dar yra tolima ateitis.
Šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje Maroke planuojama surengti ekspertų konferenciją, kurioje bus sprendžiama, ar būtų prasminga įgyvendinti tokį planą viename iš nacionalinių parkų Atlaso kalnuose.
Tačiau bet kokia reintrodukcija susidurtų su daugybe biurokratinių ir kitų kliūčių.
Kadangi liūtai šioje aplinkoje negyvena jau labai ilgą laiką, planuose turėtų būti numatyta jų apsauga, pakankama grobio populiacija ir vietos bendruomenių pritarimas.
J. Hyjánekas pabrėžė, kad bandyti vis dėlto verta.
„Svarbu turėti tokią viziją bet kokio gyvūno atžvilgiu. Be jos zoologijos sodų egzistavimas neturėtų prasmės“, – teigė J. Hyjánekas.
