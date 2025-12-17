Mokslininkai užfiksavo retą reiškinį poliarinių lokių sostinėje

„Rūpinimasis ne savo jaunikliu yra palyginti retas reiškinys tarp poliarinių lokių. Per pastaruosius 45 metus mūsų tiriamoje populiacijoje užfiksavome trylika tokių atvejų, – sakė Kanados aplinkos ir klimato kaitos ministerijos mokslininkas Evanas Richardsonas.
Vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip lokio patelė rūpinasi priglaustu jaunikliu, buvo nufilmuotas per kasmetinę baltųjų lokių migraciją palei vakarinę Hadsono įlankos dalį Čerčilio miestelyje (Manitobos provincijoje), plačiai žinomame kaip pasaulio poliarinių lokių sostinė.
Kanados tyrėjai su mama loke susidūrė pavasarį, kai ji paliko savo šeimyninį urvą. Ji turėjo tik vieną jauniklį, kuris buvo paženklintas įsagu – tai įprasta praktika, padedanti tirti populiaciją.
Prieš keletą savaičių jie vėl susitiko tą pačią patelę, tačiau pamatė antrą jauniklį be ausies įsago, AFP sakė E. Richardsonas.
„Kai sugrįžome ir peržiūrėjome duomenis, supratome, kad ji įsivaikino antrą jauniklį“, – sakė jis.
Mokslininkų surinktuose vaizdo įrašuose matyti, kaip jaunikliai tyrinėja snieguotą kraštovaizdį, o motina žingsniuoja jiems iš paskos, ir viename kadre užfiksuota, kaip vienas jauniklis skuba pasivyti kitus lokius.
Abiem jaunikliams yra 10–11 mėnesių ir jie tikriausiai liks su motina maždaug iki 2,5 metų.
Šiuo metu tyrėjai neturi informacijos, kas nutiko įvaikinto jauniklio biologinei motinai.
Tačiau suaugusios lokės įmotės buvimas padidina tikimybę, kad jauniklis išgyvens, kol užaugs, sakė E. Richardsonas. „Tai tikrai įkvepianti žinia, kad ši lokio patelė rūpinasi jaunikliu ir kad jis turi galimybę išgyventi“, – sakė jis.
„Šios baltųjų lokių patelės yra labai geros mamos, jos instinktyviai pasirengusios rūpintis palikuoniais, todėl, kai tundroje atsiranda vienišas, verkiantis ir besišaukiantis pagalbos jauniklis, jos tiesiog imasi jį globoti“, – pridūrė jis.
