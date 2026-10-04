Šunys Jankevičių šeimai atvėrė visai kitą pasaulį

Šiais žodžiais norisi pradėti pokalbį apie Gretos, Justino ir mažojo Leono Jankevičių meilę Naujosios Škotijos retriveriams, mat jų namuose gyvena dvi šios veislės kalytės.
Atvėrė kitą pasaulį
Praėjusią vasarą čia siautė šeši maži retriveriukai. Šuniukų tėtis – iš veislės gimtinės Kanados. Mama – Jankevičių augintinė Blykstė Barselona.
Dabar mažieji jau gyvena savo naujose šeimose ir galbūt susitiks spalio 3 d. Pasaulinės gyvūnų globos dienos šventėje Vingio parke. Greta Mikalauskytė-Jankevičė, kaip ir Beata Nicholson, Giedrė Kilčiauskienė, Simona Nainė, yra viena šio renginio ambasadorių.
„Praėjusi vasara padovanojo vieną gražiausių patirčių gyvenime. Niekada nemaniau, kad šis procesas taip patiks: šuniukų gimimas, pirmos naktys, svėrimas, šėrimas, švarinimasis ir nesibaigiantis buitinis chaosas. Reikėjo stebėti, kaip jie kasdien keičiasi, mokyti, socializuoti, pratinti prie pasaulio, žmonių, garsų, naujų situacijų ir po truputį ruošti gyvenimui naujose šeimose. Šunys mums atvėrė visai kitokį pasaulį, apie kurį iki tol žinojome labai nedaug“, – apie naują patirtį auginant pirmąją šuniukų vadą pasakoja Greta.
Svarbus žmogaus charakteris
Fiziškai, emociškai, visais įmanomais lygiais šeimai teko prisitaikyti prie naujos kasdienybės. Nebuvo lengva, bet, kai myli ir jauti atsakomybę, nesunkiai įveiki sunkumus. Ne paskutinėje vietoje turbūt buvo ir Justino Jankevičiaus humoro jausmas.
Žmogaus charakteris tikrai daro įtaką šuns socializacijai, vystymuisi – tam, kaip šuo prisitaiko prie aplinkos ir kaip atsiskleidžia jo prigimtis.
„Mūsų mažoji gauja jau išsilakstė, tačiau istorija tęsiasi, – juokauja šunų mylėtoja. – Dabar mėgaujamės viena gražiausių šios istorijos dalių, kai gauname šuniukų nuotraukų iš naujų namų. Norime žinoti, kad kiekvienas atsidūrė ten, kur ir turėjo būti, džiaugtis jų raida ir žmonėmis, kurie atsakingai jais rūpinasi.“
Šunų elgsenos specialistai dažnai pabrėžia: jeigu žmogus nepadarys klaidų, mažasis jo augintinis netaps nei agresyvus, nei baikštus, nei kvailas. Paprasčiau sakant, šuns gyvenimas priklauso nuo žmogaus charakterio.
Greta sutinka, kad žmogaus charakteris tikrai daro įtaką šuns socializacijai, vystymuisi – tam, kaip šuo prisitaiko prie aplinkos ir kaip atsiskleidžia jo prigimtis. Tačiau atkreipia dėmesį, kad kiekvienas šuo gimsta su savo temperamentu ir jam būdingais instinktais, tai ir esąs tas derinys: ką šuo atsineša ir kaip žmogus padeda tam atsiskleisti.
Realybė – kitokia
Kol nepradeda gyventi su šunimi, žmonės dažnai nesuvokia atsakomybės, nes perkant šunį lengva pasiduoti emocijoms, ypač kai matai mažą šuniuką, įsivaizduodamas tik gražiąją bendro gyvenimo pusę.
Kartu su šunimi žmogaus namuose apsigyvena meilė. Bendrystė. Linksmi žaidimai. Pramogos. Gražių žodžių sąrašą būtų galima pildyti ir pildyti, tačiau Naujosios Škotijos retriverių mylėtoja kviečia nusileisti ant žemės: „Realybėje – tai daug metų trunkanti kasdienybė, laikas, išlaidos, prisitaikymas ir labai konkretūs įsipareigojimai. Būtent čia labai didelė atsakomybė tenka veisėjui arba žmogui, kuris tą šunį perduoda. Reikia ne tik rasti jam namus, bet ir pabandyti suprasti, ar būsimas šeimininkas tikrai įsivertino, ką tas sprendimas reiškia. Kartais geras veisėjas turi mokėti ne tik parduoti šuniuką, bet ir jo neparduoti, jeigu mato, kad žmogus tam dar nepasirengęs.“
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