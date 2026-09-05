Tegul jūsų augalai veši – visų rūšių kaktusų auginimo pradžiamokslis

Kaktusai yra skirstomi į dvi rūšis. Kai išgirsta žodį „kaktusas“, daugelis iš karto pagalvoja apie dykumų kaktusus. Tačiau yra ir antra rūšis – džiunglių kaktusai, jie auga atogrąžų miškuose.
Džiunglių kaktusai
Šiai kategorijai priskiriamos tokios rūšys kaip Sijūnas (Acanthocereus), Skridinaitis (Disocactus), Lapenis (Epiphyllum), Hatiora, Kertuotis (Hylocereus), Kryžmulis (Lepismium), Ripsalis, Plokštenis (Schlumbergera), Naktenis (Selenicereus) ir keletas kitų.
Bent vieną kaktusą iš išvardintų tikrai esate matę, gal tik nežinojote pavadinimo, arba kad tai apskritai yra kaktusas.
Visai į kaktusus nepanašios rūšys yra Plokščiastiebė hatiora (Rhipsalidopsis gaertneri), Tikrasis plokštenis (Schlumbergera truncata), Tikrasis kalėdinis kaktusas (Schlumbergera x buckleyi).
Nepaisant jų egzotiškos išvaizdos, spyglių trūkumo ar to, kad dykumos oro jie nepakeltų, šie augalai yra kaktusai. Akivaizdu, kad jiems reikia kitokios priežiūros nei įprastiems dykumų kaktusams.
Žemė
Daugelis džiunglinių kaktusų natūralioje aplinkoje auga ant medžių arba akmenų. Augalas reikalingas medžiagas pasisavina iš oro arba iš negyvų lapų ar kitų liekanų, kurios įkrenta į aplinkines skylutes, tarpus, įtrūkimus.
Nepaisant to, kad kaktusai gali augti ant medžių, jie nėra parazitiniai. Parazitinių kaktusų nėra. Ant medžių jie auga dėl tvirto pagrindo, tačiau jokių medžiagų iš jo nevagia. Norint, kad jūsų augalas vešėtų, reikėtų atkurti panašias sąlygas.
Pirmiausia į žemės mišinį, kurį ruošite, reikėtų įdėti: orchidėjų žievės, perlito (lengva vulkaninė uoliena), dirvožemio sodo augalams, durpių, kokoso pluošto, pemzos (vulkaninė uoliena) ir ąžuolo lapų puvėsio.
Geriausias santykis yra po 25 proc. orchidėjų žievės, dirvožemio sodo augalams, durpių. Tuomet galite dėti kitų medžiagų, tik mažesniais kiekiais, tarkime po 5 proc. perlito, stambaus žvyro.
Nepaisant kokiu santykiu ar patarimais vadovausitės, svarbiausia, kad jūsų padarytos žemės būtų itin pralaidžios vandeniui. Tam labai padeda perlitas, dėl jo mišinys bus gausus oro tarpelių.
Tokią funkciją atlieka ir orchidėjų žievė, tačiau ji išlaiko daugiau drėgmės nei perlitas ar žvyras, o ilgainiui suyra. To nevalia pamiršti, nes tuomet žemių mišinys gali tapti per daug derlingas ir pakenkti šaknims.
Patartina augalams kas du ar tris metus pakeisti seną mišinį nauju. Persodinti geriausia atlikti iškart po to, kai augalas baigia žydėti, mes tada jis yra pasirengęs augti toliau. Kaip papildomą trąšą galima įdėti kaulų miltų arba „Osmocote“ (ilgo veikimo trąšos).
Vanduo
Vandens kontrolė yra labai svarbi, nes žemėse užsilaikęs vanduo gali supūdyti augalo šaknis. Todėl dirvai ir reikalingas geras pralaidumas.
Kai pralaidumas tinkamas, vandens kiekį nustatyti paprasta, užtenka augalą palaistyti kartą per savaitę. Bet jei ilgą laiką oras bus sausas ir karštas, galima laistyti ir du kartus per savaitę.
Jei oras drėgnas, vėsus ir dažnai lyja, augalus laistyti galima kartą į kelias savaites.
Šios taisyklės labiau galioja tiems, kurie augalus išneša į lauką, kambario sąlygomis laikomus kaktusus prižiūrėti lengviau.
Vis dėlto, jeigu augalai auga tik kambario sąlygomis, žiemos metu juos vertėtų laistyti dažniau, nes oras sausas, o radiatoriai kaitina patalpas.
Lengviausias būdas patikrinti, ar jau metas palieti kaktusus yra įkišti pirštą į žemę, maždaug į trijų ar penkių centimetrų gylį. Jei žemė sausa, o koteliai raukšlėti, galite laistyti. Tačiau neskubėkite!
Koteliai visada būna susiraukšlėję, nepaisant to, augalui reikia ar nereikia vandens. Todėl negalima spręsti vien iš išvaizdos, būtina patikrinti žemę. Jei žemė drėgna, o koteliai raukšlėti kaip visada, jokių būdu nepilkite vandens.
Perliejus augalą, šis pradės geltonuoti, tuomet taps vis minkštesnis ir minkštesnis, galiausiai įgaus tamsiai raudoną–rudą atspalvį kaip papuvęs obuolys. Taip nutinka todėl, kad ląstelės pasisavina tiek vandens, kad sprogsta ir miršta, tada prasideda puvimo procesas.
Dažniausiai tai pirmiausia pasireiškia augalo galiukuose. Tai tęsis nepaisant to, kad vandens nebepilate per daug. Laimei, dažnu atveju lieka pakankamai sveiko augalo ir galite pabandyti iš naujo.
Šviesa
Džiunglių kaktusai išgyvena su įvairiu šviesos kiekiu. Bet greičiausiai jūs norite, kad augalas vešėtų, o ne būtų ties išlikimo riba. Tuomet kaktusams reikės pakankamai intensyvios saulės šviesos, patartina – visa rytinė saulė ir pavėsis popietę.
Yra dar trys kiti, tik nelabai idealūs, šviesos parametrai: rytinis pavėsis ir visa popietės saulė, vien pavėsis, vien saulė. Atrodytų, kad pavėsis ryte ir visa popietės saulė turėtų duoti pakankamai gerus rezultatus, tačiau taip nėra.
Ryte oras būna vėsesnis nei popietę, o daugeliui augalų popietės saulė – per daug intensyvi. Kai taip yra, augalai pradeda geltonuoti, gali atsirasti dėmės.
Jeigu augalą laikysite ištisai saulės šviesoje, šie simptomai bus dar ryškesni.
O jei kaktusus nuolatos laikysite pavėsyje, jie įgaus tamsiai žalią atspalvį, gal net atrodys sveiki, tačiau jų stiebai bus labai ilgi ir ploni, mat augalas stengsis pasiekti šviesą.
Saulės šviesa reikalinga ne tik tam, kad augtų gražūs stiebai, saulės šviesa skatina žydėjimą. Kartais idealiomis sąlygomis augantis kaktusas demonstruoja nepaprastą augimo spurtą, augina nuostabius stiebelius, bet niekada nežydi.
Tokiu atveju rekomenduojama kaktusą ilgiau palaikyti saulėje ir kaipmat pasipils žiedai. Tik nepamirškite, jog augalai gali nudegti nuo saulės, lygiai kaip ir žmonės.
Jeigu jūsų augalas ilgą laiką gyveno pavėsyje, nepadėkite jo tiesiai ant saulės, nes liks didelės dėmės. Ši taisyklė galioja net ir dykumos kaktusams, nepaisant jų natūralaus prisitaikymo esant intensyviai saulei.
Dykumų kaktusai
Dykumų kaktusai natūraliai auga įvairiuose Amerikos regionuose ir aplinkinėse salose. Jokie kaktusai nėra kilę iš senojo žemyno. Išskyrus Madagaskarą, ten randama vienos rūšies kaktusų.
Daugelis žmonių, kai kalbama apie kaktusus, įsivaizduoja šiuos augalus Sacharos dykumoje, tačiau ten juk beveik nelyja. Jeigu ruošiatės auginti dykumų kaktusą ir mąstote apie natūralios aplinkos sukūrimą, klaidingas mintis meskite iš galvos.
Dykumų kaktusai skirstomi į tris rūšis:
Maži, apvalių formų, plokšti ar cilindro formos;
Krūminiai, segmentuoti ir išsiplėtę;
Dideli, primenantys kolonas ar medžius.
Nors visoms rūšims reikalingos savitos idealios sąlygos, galima išskirti bendrus aspektus, kurie tiks visiems dykumų kaktusams.
Žemė
Kaip paminėta anksčiau, joks kaktusas neaugs tik smėlyje. Šiems augalams patinka žemė, kurioje yra daug maistinių medžiagų, uolienos ir ji yra pralaidi vandeniui.
Norint sumaišyti gerą dirvą, galima panaudoti kai kuriuos produktus, kurie buvo naudoti džiunglių kaktusams.
Štai ką galima dėti į dykumų kaktusų žemių mišinį: perlito, pemzos, sodo dirvožemio, akmenų, smėlio, durpių, kokosų pluošto ir žvyro.
Neblogas mišinys turėtų gautis naudojant šias proporcijas: 60 proc. pemzos, 20 proc. kokosų pluošto, 20 proc. sodo dirvožemio. Naudojant didesnius vazonus patartina įmaišyti ir lavos akmenų, kurių dydis – tarp trijų ir penkių centimetrų.
Šis mišinys turėtų pasiteisint, bet augalus persodinant gali kilti bėdų, nes viską apsunkins akmenys. Jei norite žemes keisti kuo rečiau, į dirvą galima įmaišyti „Osmocote“ ilgalaikių trąšų, arba retkarčiais papilti kaulų miltų.
Nepersistenkite su procentaliais matavimais, nėra jokio tobulo mišinio. Geriausias būdas yra patiems eksperimentuoti su visais ingredientais, kol atrasite kas jums geriausiai veikia.
Svarbiausia prisiminti, kad kaktusų šaknims reikia vandeniui pralaidžios, purios dirvos. Ar jūsų sumaišytos žemės tinka kaktusui galima labai lengvai patikrinti – vanduo neturėtų užsilaikyti ant žemių paviršiaus, o labai greitai nubėgti per vazoną ir ištekėti apačioje.
Būtinai pasirūpinkite, kad vazono dugnas būtų su didelėmis skylėmis ir joks lašelis negalėtų užsilikti.
Vanduo
Stebina, kaip kaktusai yra prisitaikę išgyventi esant ekstremaliam karščiui, sudėtingam dirvožemiui. Tačiau mintis, kad kaktusus laistyti reikia mažai ar išvis nereikia, yra absoliučiai neteisinga.
Visiems kaktusams reikia vandens. Esmė, kad šis augalas prisitaikęs prie sąlygų, kai lyja nedaug arba nereguliariai. Daugelis dykumos kaktusų gali ištverti ilgas sausras, mat paskutinį kartą kai lijo, jie įsisavino kiek galima daugiau vandens į savo „saugyklas“ – audinius.
Dykumų kaktusai puikiai prisitaikę prie savo natūralios aplinkos, o pas jus, greičiausiai, aplinka gerokai kitokia.
Kaip ten bebūtų, laistant kaktusus nereikia kurti dirbtinos sausros. Svarbiausia kaktusus laistyti tada, kai jų žemė sausa. Kartą per savaitę turėtų būti užtektinai. Tuo tarpu esant drėgnesnėms ar vėsesnėms sąlygoms gali užtekti kart per tris ar keturias savaites, nes žemių mišinys turi spėti išdžiūti.
Svarbu ne tiek vengti laistymo, kiek su juo nepersistengti. Kitaip tariant, geriau laistyti per mažai ar per retai negu per dažnai ir per daug. Nelaistykite žemės, jei ji dar drėgna. Žinoma, visada yra išimčių ir geriausia eksperimentuoti patiems, kol surasite tinkamus parametrus.
Šviesa
Skirtingai nei džiunglių kaktusai, šie mėgsta gerokai daugiau saulės šviesos. Tačiau svarbu žinoti, kad persodintiems, jaunučiams ūgliams ar panašiems kaktusams, kurie dar neturi išsivysčiusios šaknų sistemos, ši saulė gali būti pražūtinga.
Tad augalus dauginant ar persodinus siūloma pusę dienos saulės šviesos. Net jei vazone auginamas kaktusas yra išsivystęs, visa diena plieskiant saulei nėra gera mintis. Nuolatinė saulės šviesa įkaitina vazoną ir tada paveikiamos augalo šaknys. Geras žingsnis būtų atsisakyti juodos spalvos vazonų ir naudoti baltus.
Bet jei kaktusus auginsite tik namų viduje, kažin ar bus per daug saulės. Greičiausiai bus atvirkščiai. Jeigu taip ir yra, kaip saulės šviesos pakaitalą galima naudoti fluorescencines lempas. Po keliasdešimt eurų kainuojančia 74 vatų lempa galima sutalpinti 7 kvadratinius metrus augalijos.
Lengvai pastebėsite, jei jūsų kaktusui trūksta šviesos. Negaudami pakankamai saulės jie išstypsta, auga ploni ir aukšti. Jei nesate tikri, ar jūsų auginamas kaktusas atrodo tinkamai, internete tiesiog panaršykite tos rūšies nuotraukų.
Išvados
Auginti kaktusus tikrai gali būti smagu, o per daug pastangų irgi nereikia. Tiesa, nutaikant visus parametrus galite užtrukti. Tačiau kai atrasite, kiek saulės, vandens ir kokių žemių reikia, toliau viską padarys patys augalai.
Kaktusų būna pačių įvairiausių rūšių, formų. Galbūt po perskaitytos informacijos tapsite tikru kaktusų ekspertu.
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