„Užfiksavome pirmą kartą“: vaizdo įraše – reti gyvūnai

„Naujiena apie „šiaurinę“ rezervato lūšį. Pirmą kartą fiksavome rezervate lūšį, atsivedusią ir auginančią mažiausiai keturis lūšiukus. Lūšis atsiveda nuo vieno iki penkių jauniklių. Dažniausiai du arba tris. Na, o paskutiniai likę Karšuvos girios, o turbūt ir Tauragės rajono pilkučiai – jau su žieminiais kailiais. Palinkėkime jiems sėkmės... Rytoj – spalio 15 d.“ – feisbuke rašė rezervato atstovai.
Internautai sureagavo į vaizdo įrašą.
„Beje, pilkučiai ką tik gerokai prišveitę“, – rašė viena moteris.
„Ačiū už puikius kadrus, pilkučių kailiai yra išskirtiniai“, – pridūrė kita tautietė.
„Ačiū, labai gražu žiūrėti į tuos kailiniuočius!“ – rašė kita internautė.
Vaizdais džiaugėsi ir daugiau gamtos mylėtojų: „Kai kurie kaip nujausdami priešais kamerą sustoja“, „Man irgi atrodo, kad gyvūnai žino apie kameras. Mes gi nežinom, ką jie galvoja, tik dėl to, kad jų kalbos nesuprantam.“
Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija yra skelbusi, kad lūšis yra įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą, todėl kiekvienas jos pastebėjimas yra svarbus ne tik gamtos mylėtojams, bet ir mokslininkams, stebintiems šios retos rūšies paplitimą bei būklę.
Kaip jau skelbta, lūšis yra didžiausias kačių šeimos plėšrūnas Europoje, išvaizdą lengva atpažinti pagal trumpą uodegą su juodu galu, trikampes ausis, kurias vainikuoja plaukų kuokšteliai, ir galingą, kiek iš šonų susiplojusį kūną. Kailis būna pilkas, rusvas ar balkšvas, vasarą ryškiau išmargintas tamsiomis dėmėmis. Suaugusi lūšis gali sverti iki 30 kilogramų.
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