2026-01-07 13:41
Vygantas Tuzas (ELTA)

Vyriausybė trečiadienį nusprendė išplėsti saugomą Cimakavo valstybinio draustinio teritoriją ir pakeisti jo kategoriją iš ornitologinio į botaninį-zoologinį.

Vyriausybė pritarė išplėsti Cimakavo draustinio teritoriją / J. Elinsko/ ELTOS nuotr.

Ministrų kabinetas pritarė Aplinkos ministerijos parengtam projektui.

Pasak ministerijos, pakeitus draustinio ribas tai prisidės šalinant trūkumus, dėl kurių Europos Komisija (EK) 2021 m. vasarį prieš Lietuvą pradėjo ES teisės pažeidimo procedūrą.   

Taip pat bus bus nustatytos naujos apsaugos priemonės naujuose plotuose: sustiprinta apsauga juodajam gandrui, jūriniam ereliui, paprastajai lututei, vakariniam kurtiniui ir žvirblinei pelėdai.

Pasak nutarimo projekto, 366,7 hektarų draustinis bus plečiamas į šalia esančią, saugomos teritorijos statuso neturinčią ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją „Cimokinė II“ ir dalį Kermušijos, Vijuniūnų, Vijūninės ir Timakavo miškų.

„Prie draustinio siūloma prijungti 1 595,94 ha ploto teritoriją, kuri išsiskiria natūralių buveinių ir saugomų

rūšių gausa“, – rašoma Aplinkos ministerijos nutarimo projekte.

Teritorijų planavimo paslaugai pirkti bus organizuojamas viešasis pirkimas.

Visas teritorijos plotas – beveik 1,6 tūkst. ha – yra valstybės nuosavybė. Iš jo 1,59 tūkst. ha plotą patikėjimo teise valdo Valstybinių miškų urėdija. Privačios nuosavybės teise valdomi žemės sklypai į plečiamą teritoriją nepatenka, todėl kompensacijų poreikis nenumatomas.

