Ūkininkams – gera žinia iš Vyriausybės

Ministrų kabinetas šią savaitę pritarė, jog turi būti būti panaikinta sausio 1-ąją įsigaliojusi sąlyga, jog kompensacijos už medžiojamų laukinių gyvūnų suniokotus pasėlius ar sodo augalus skiriamos tik jei pažeista bent 5 proc. jų ploto.
„Sudėtinga pagrįsti, kodėl būtent 5 procentų riba laikytina pagrįsta ir proporcinga ir kodėl tokia žalos dalis nepaneigia tipinio ūkio subjekto nuosavybės teisės esmės ir nepažeidžia teisėtų lūkesčių“, – teigiama Aplinkos ministerijos parengtoje išvadoje, kurią priėmė Vyriausybė.
Grąžinti iki šiol galiojusią tvarką ir žalą kompensuoti visiems ragina valdančiųjų parlamentarų grupė.
Ministerija anksčiau siūlė nepritarti idėjai atšaukti 5 proc. taisyklę, tačiau poziciją pakeitė įvertinusi Žemės ūkio bei Teisingumo ministerijų ir kitų institucijų pastabas.
Pagal nuo sausio 1-osios įsigaliojusias pataisas medžiojamų žvėrių padaryta žala pasėliams ar sodo medžiams būtų atlyginama tik pagal Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo metodiką nustačius, kad pažeidimų dalis viršija 5 proc. viso pasėliais ar augalais užimto žemės ploto.
To atsisakyti siūlančių Medžioklės įstatymo pataisų svarstymą toliau tęs Seimas.
