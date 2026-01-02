 Ūkininkams – gera žinia iš Vyriausybės

Ūkininkams – gera žinia iš Vyriausybės

2026-01-02 08:42
Lukas Juozapaitis (BNS)

Vyriausybė mano, kad žvėrių žala pasėliams turi būti atlyginama visiems ūkininkams, nepriklausomai nuo to, kiek dirbamų laukų pažeista.

Ūkininkams – gera žinia iš Vyriausybės / Kauno rajono savivaldybės nuotr.

Ministrų kabinetas šią savaitę pritarė, jog turi būti būti panaikinta sausio 1-ąją įsigaliojusi sąlyga, jog kompensacijos už medžiojamų laukinių gyvūnų suniokotus pasėlius ar sodo augalus skiriamos tik jei pažeista bent 5 proc. jų ploto.

„Sudėtinga pagrįsti, kodėl būtent 5 procentų riba laikytina pagrįsta ir proporcinga ir kodėl tokia žalos dalis nepaneigia tipinio ūkio subjekto nuosavybės teisės esmės ir nepažeidžia teisėtų lūkesčių“, – teigiama Aplinkos ministerijos parengtoje išvadoje, kurią priėmė Vyriausybė.

Grąžinti iki šiol galiojusią tvarką ir žalą kompensuoti visiems ragina valdančiųjų parlamentarų grupė.

Ministerija anksčiau siūlė nepritarti idėjai atšaukti 5 proc. taisyklę, tačiau poziciją pakeitė įvertinusi Žemės ūkio bei Teisingumo ministerijų ir kitų institucijų pastabas.

Pagal nuo sausio 1-osios įsigaliojusias pataisas medžiojamų žvėrių padaryta žala pasėliams ar sodo medžiams būtų atlyginama tik pagal Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimo metodiką nustačius, kad pažeidimų dalis viršija 5 proc. viso pasėliais ar augalais užimto žemės ploto.

To atsisakyti siūlančių Medžioklės įstatymo pataisų svarstymą toliau tęs Seimas.

Šiame straipsnyje:
ūkininkai
žvėrių žala pasėliams
Vyriausybė
žalos atlyginimas

