Zarasaičio ir Zaraso ežerus sujungs pažintinis pėsčiųjų takas

Dabar nuo Zaraso ežero Didžiosios salos palei ežerą jau nutiestas 1,2 km pėsčiųjų takas, kuriuo galima nueiti iki Zarasų apžvalgos rato. Toliau takas 1,4 km tęsiasi nuo Dariaus ir Girėno gatvės iki Griežto ežero.
Kaip BNS sakė savivaldybės Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja Ramunė Šileikienė, naujas takas bus įrengtas nuo 17 metrų aukščio apžvalgos rato iki Dariaus ir Girėno gatvės tilto.
Ten, kur pasibaigia senasis takas, po tiltu, palei Zarasaičio ežerą bus galima eiti naujuoju taku ir juo beveik pasiekti Zaraso ežero tramplyną.
„(Abu takai – BNS) bus sujungti naujai planuojamu taku, kuris tęsis 1,13 km nuo apžvalgos rato iki Dariaus ir Girėno g. tilto“, – BNS sakė R. Šileikienė.
„Ten, kur pasibaigia senasis takas, po tiltu, palei Zarasaičio ežerą bus galima eiti naujuoju taku ir juo beveik pasiekti Zaraso ežero tramplyną“, – pridūrė savivaldybės atstovė.
Pasak jos, nauju taku norima sujungti visus aplink ežerus esančias poilsio erdves, kurios yra gausiai lankomos.
„Bus sujungti pėsčiųjų ir dviračių takai į vientisą trasą, taip pagerinant susisiekimą tarp lankomų objektų. Dabar yra kaip dvi atskiros teritorijos“, – pridūrė ji.
Zarasaičio ežero pakrantėje iki 2029 metų taip pat bus įrengtos vaikų žaidimų, apžvalgos bei automobilių aikštelės, aplinka bus pritaikyta žmonėms su negalia.
Investicijos į projektą siektų 529 tūkst. eurų, iš kurių 450 tūkst. eurų – Europos Sąjungos fondų lėšos, o kitos – savivaldybės įnašas, rašoma Zarasų savivaldybės parengtame projekte.
Naujausi komentarai