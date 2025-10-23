ŽŪM: siekiant atkurti išnykusią žuvų rūšį, į Nerį išleisti 5 tūkst. aštriašnipių eršketų

Kaip skelbia ministerija, Žuvininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos specialistai yra vieni aktyviausių aštriašnipių eršketų augintojų ir populiacijos atkūrėjų Europoje, daugiau kaip dešimetį vykdantys šios rūšies atkūrimo programą. Ja, anot ŽŪM, siekiama sugrąžinti eršketus į Baltijos jūrą ir šalies upes.
Pasak ŽŪM, pagal įveisiamų eršketų kiekius Lietuva pirmauja tarp Baltijos šalių, lenkdama Latviją ir Estiją.
2011–2025 metais į Neries ir Šventosios upes jau išleista apie 500 tūkst. paaugintų jauniklių, užaugintų Pietų regiono žuvivaisos skyriuje Simne ir Vakarų regiono žuvivaisos skyriuje Rusnėje.
Ministerijos teigimu, bendromis Baltijos regiono šalių pastangomis iki šiol į upes išleista daugiau kaip 3 mln. aštriašnipių eršketų. Lietuvoje nuo 2011 m. į upes įžuvinta daugiau nei 499 tūkst. žuvų, o kasmet paleidžiama dar 30–70 tūkst. jauniklių.
Remiantis mokslininkų prognozėmis, anot ŽŪM, pirmieji subrendę eršketai turėtų sugrįžti į Lietuvos upes per artimiausius kelerius metus, praėjus maždaug 14–18 metų nuo programos pradžios.
Aštriašnipių eršketų atkūrimo darbai Lietuvoje vykdomi Neries, Šventosios ir Nemuno upėse, kurios yra tinkamos šių žuvų migracijai, nerštui ir jauniklių buveinėms.
