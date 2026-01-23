Sinoptikai atskleidė, ar pasikartos didžiojo potvynio scenarijus

Šuo metu viename iš šalia Neries esančių Vilniaus paplūdimių viskas sukaustyta ledu. Žmonės baiminasi, kas bus, kai ledas ims tirpti. Tiesa, paprastai Neris užšąla rečiau nei kitos didžiosios upės.
„Žemupyje susidarė ledų sangrūda, o tėkmė sulėtėjo. Čia laukęs ižas, ledo gabalai susikabino ir sudarė ledo dangą“, – pasakojo hidrologas Gediminas Sližys.
Didžiausia potvynio grėsmė – Kauno rajone, tačiau nerimauja ir Vilniaus gyventojai. Dalis gyvenamųjų namų yra netoli vandens. Be to, iš paplūdimių išmontuoti lieptai, kad jų nenuneštų ledų sangrūdos.
„Vandens lygis pakilo net 1,5 metro per vieną parą. Toks reiškinys labai seniai matytas“, – sakė „Grindos“ teritorijų priežiūros vadovė Dana Jasilionytė.
Štai Vilniaus centre, prie Neries, dabar visai neprieisi – pasivaikščiojimo takų, regis, nelikę.
„Turėjome nedelsiant išmontuoti tiek suoliukus, tiek visą infrastruktūrą, kuri yra ant krantinės su tikslu išvengti nelaimingų atsitikimų“, – dalijosi D. Jasilionytė.
Tiesa, ten, kur tvorų nėra, atsiranda drąsuolių.
„Lipti ant upių yra nesaugu, nes ledo danga yra nepastovi, ties viduriu gali būti properšų“, – tvirtino G. Sližys.
Didelio šalčio neatlaiko ne tik upės vaga, bet ir vandentiekis – Vilniuje trūkinėja vamzdžiai.
„Per dieną buvo net keli atvejai“, – teigė D. Jasilionytė.
Anot sinoptikų, šaltis savaitgalį niekur nedings.
„Naktimis temperatūra artimiausiomis dienomis kris iki 12–17 laipsnių šalčio. Šalta naktis turėtų būti naktį iš šeštadienio į sekmadienį šiaurės rytinėje šalies dalyje, kur turėtų būti nuo 18 iki 22 laipsnių šalčio“, – neslėpė sinoptikas Tadas Kantautas.
Savaitgalį temperatūra laikysis iki 14 laipsnių šalčio, tačiau bus ir stipraus vėjo.
„Pagal dabartinius duomenis, kitą savaitę šaltis turėtų trauktis“, – tikino T. Kantautas.
Sinoptikai teigė, jog temperatūra bus arti nulio.
„Kai pajuda ledai, būna staigus vandens lygio kilimas. Tik tuomet, mūsų manymu, būna didelė potvynio tikimybė“, – aiškino G. Sližys.
Anot hidrologų, rezervo yra dar maždaug 2 metrai, tačiau vanduo pakilti gali ir per porą valandų.
„Taip buvo 2010 ir 2016 metais, kai išsiliejęs vanduo padarė infrastruktūrai žalos“, – pasakojo pašnekovas.
Didysis potvynis Vilniuje įvyko prieš 95 metus, balandį. Tuomet gyventojai po Katedros aikštę irstėsi valtimis. Vanduo kilo taip greitai, kad pasiekė Žaliojo tilto lygį. Negana to, be pastogės liko apie 2 tūkst. gyventojų. Vanduo apsėmė ne tik miesto centrą, bet ir Antakalnio bei Žvėryno rajonus.
Tiesa, tuo, kad panašus scenarijus galėtų pasikartoti, hidrologai netiki.
„Dabar turime kitokią situaciją, kadangi krantinių šlaitai didesni, o tuomet jie buvo lėkštesni“, – tikino G. Sližys.
Anot sinoptikų, kad kiltų potvynis, teigiama temperatūra turėtų laikytis bent savaitę.
„Reikėtų šilto laikotarpio, o kelių šiltų dienų su teigiama temperatūra nepakaktų“, – tvirtino T. Kantautas.
Tiesa, remiantis statistika, ledo sangrūdų sukelti potvyniai pasikartoja maždaug kartą per 100 metų.
