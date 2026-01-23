Neris elgiasi neįprastai: nei vienais metais taip nebuvo

Radikiuose, Kauno rajone, spustelėjus šalčiui, Neris pasidengė ledu, susiformavo sangrūdos, o vanduo išsiliejo į krantus. Vietos gyventojas Jonas sako, kad dar visai neseniai čia buvo pieva, o dabar viską dengia ledas.
„Prieš dvi tris dienas pakilo, po nakties atėjau, čia buvo pieva. Užliejo tą pievą staigiai per naktį“, – pasakojo vietos gyventojas Jonas Karpavičius.
Vandens lygis Neryje pakilo labai greitai.
„Pastaruoju metu Neryje ties Jonava vandens lygis pakankamai staigiai pradėjo kilti, Kaune, rajone, Neryje vandens lygis išliko stabilus“, – teigė hidrologas Raimundas Baublys.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Vietiniai su baime laukia, kas bus toliau.
„Sušalo, vėl ledai, vėl baimė. Dar ledai nieko, bet kai pradės tirpti“, – sakė gyventoja.
„Stebėsime dabar vandens lygį“, – pridūrė gyventojas.
„Didžiausią klaidą darys valdžia, jei nepadarys, vienais metais ledlaužis buvo, atėjo iki mūsų, ledai praplaukė“, – įspėjo vietos gyventoja Milda Brilinkevičienė.
Gyventojai ruošiasi potvyniui. Vieni daiktus jau kelia į kitus aukštus, kiti perka daugiau atsargų.
„Aš atidarytus visą laiką vartus palieku, nes varikliuką, jei užlies, negalėsiu mašinų išvaryti. Maisto prisipirkome“, – sakė vietos gyventojas Imantas Piktužis.
„Daugmaž viską apgalvojus esu, vyras išvažiavęs į darbą, bandysime, nes palikti negalime, pas sūnų išvažiuot į Kauną galima“, – pasakojo vietos gyventoja Roma Baltrimavičienė.
Radikių gyventojams tai – ne nauja grėsmė. Visi prisimena prieš dešimtmetį kilusį potvynį, kai per kelias valandas vanduo užliejo visą gyvenvietę, o ledai daužė namus.
„Aš per namo langą lipau į gelbėtojų valtį. Per virtuvės lango kampą, visos kieme mašinos su lyg stogais. Vandens čia buvo kaip Kauno mariose“, – prisiminė I. Piktužis.
Žmonės sako, kad gyvendami šalia upės prie potvynių yra pratę, tačiau šiemet Neris elgiasi neįprastai.
„Situacija ne standartinė, nes nei vienais metais nebuvo, kad pradėjus šalti taip smarkiai kiltų, ji kyla kai ledonešiai prasidėdavo, galvoju, kai stato tiltus, patvenkia upę, gaunasi, kad kyla nestandartiškai“, – sakė I. Piktužis.
Anot specialistų, kol kas anksti spręsti, kaip elgsis upė, tačiau esama situacija nerimo sukėlė.
„Susiformavusi ledo sankamša, laiko klausimas, kada ją tikėtina praplaus arba nepraplaus, po to tikėtinas vandens lygio pakilimas“, – teigė R. Baublys.
Situacija ne standartinė.
Dabar viską lems orai. Neris nerami ne tik Kaune, bet ir Vilniuje. Nors šiandien vandens kilimas sulėtėjo, specialistai įspėja – tai gali būti tik tyla prieš audrą.
„Labai stipriai sukilusi, vandens lygis stabilizavosi, belieka stebėti, kiek vanduo Neryje nuslūgs Vilniuje arba stabilizuosis, priklauso nuo meteorologinių sąlygų“, – pasakojo R. Baublys.
Visgi, turint karčią patirtį, Kauno rajono tarnybos dirba padidinto budrumo režimu.
„Ieškome būdų, kaip potvynio mastą sumažinti. Nieks neabejoja, kad jis bus, dar turime laiko, bendradarbiaujame su visomis tarnybomis. Veikia potvynio sistemos pranešimas, sirena, gyventojams pranešimai, socialiniai tinklai, programėlės paruoštos“, – pridūrė Kauno rajono Viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Ramūnas Kemzūra.
Ruošiamos vietos laikinai apgyvendinti evakuotus žmones.
„Esame pasiruošę evakavimo planus, turime kolektyvines priemones, kur gyventojus nuvežtume, aprūpintume maistu, higienos reikmenimis – tai svarbiausia šiuo metu“, – kalbėjo administracijos direktorius Mantas Rikteris.
Anksčiau siūlyta gyvenvietę apsaugoti pylimu, tačiau gyventojai šiai idėjai nepritarė, tad ji liko tik planuose. Apie ledlaužio pasitelkimą kol kas nekalbama – gyventojai raginami ruoštis patys.
Naujausi komentarai