2026-ųjų pranašystės: ką numatė Baba Vanga?

Baba Vanga – akla bulgarų aiškiaregė, žolininkė, pranašė ir mistikė, mirusi 1996 m. Ji yra plačiai žinoma dėl savo pranašysčių, be to, dažnai vadinama „Balkanų Nostradamu“.
Pasakojama, kad Baba Vanga išpranašavusi Tarybų Sąjungos žlugimą, Černobylio katastrofą, Josifo Stalino mirties datą, rugsėjo 11 atakas ir net tikslią savo mirties datą.
Anot „Sky History“, mistikė numatė šiuos įvykius 2026 metais.
Pavojingas lūžio taškas
Babos Vangos vardas dažnai siejamas su prognozėmis apie kylančius pasaulinius konfliktus. Aiškiaregė užsiminė, kad 2026-ieji žymės pavojingą lūžio tašką.
2025 m. karo tema daugiausia buvo sutelkta į Rytus ir Vakarus bei „žmonijos žlugimo“ pradžią. 2026 m. Babos Vangos pasekėjai pranašystes interpretuoja kaip platesnio masto konfliktų eskalavimą visame pasaulyje.
Tiesa, Baba Vanga oficialią pasaulio pabaigą išpranašavo 5079 m.
Katastrofiškos stichinės nelaimės
Anot aiškiaregės, 2026-aisiais didžiuliai žemės drebėjimai, ugnikalnių išsiveržimai ir ekstremalūs orai sunaikins 7–8 proc. Žemės sausumos ploto.
Babos Vangos prognozėse retai nurodomos konkrečios vietos ar net datos, tačiau, kaip pažymėjo „Sky History“, atsižvelgiant į rekordines karščio bangas Europoje, niokojančius miškų gaisrus Australijoje ir Kanadoje bei daugybę gyvybių nusinešusius žemės drebėjimus Mianmare, ši konkreti stichinių nelaimių pranašystė gali turėti pagrindą.
Kontaktas su kita civilizacija
Bene dramatiškiausia 2026 m. pranašystė yra ta, kad žmonija gali susidurti su nežemiška gyvybe. Baba Vanga kalbėjo apie didelį erdvėlaivį, artėjantį prie Žemės 2026 m. lapkritį.
Dirbtinio intelekto lūžio taškas
Baba Vanga perspėjo, kad 2026 m. dirbtinis intelektas (DI) pradės dominuoti pagrindiniuose sektoriuose. Aiškiaregės teigimu, DI gali daryti įtaką žmonių gyvenimui labiau nei bet kada anksčiau.
Stiprus Rusijos lyderis?
Kita plačiai paplitusi pranašystė kalba apie stiprų lyderį iš Rusijos. Manoma, kad Baba Vanga užsiminė apie asmenį, kuris gali įgyti pasaulinę įtaką ir pakeisti tarptautinės galios dinamiką.
