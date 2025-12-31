Šamanų pranašystės: kas laukia pasaulio 2026 metais

Peru sostinės Limos pakrantėje šamanai kasmet prieš kameras rengia transo spektaklį – pučia ragą ir smilko.
Išgėrę haliucinogeninių mišinių iš vietos augalų – lianų ir kaktusų, kurie, jų teigimu, leidžia matyti ateitį, šamanai pranašavo, kad ir 2026-ieji nebus taikūs – karas Ukrainoje tęsis.
„Pasaulyje tęsis karai. Matome, kad jie nesustos. Todėl itin svarbu, kad šamanai iš visos Peru susiburtų ir atliktų specialų ritualą, kad baigtųsi arba nurimtų karas tarp Ukrainos ir Rusijos bei kelių kitų šalių, kurios kovoja“, – teigė šamanas Andresas de los Santosas.
Šamanai spėja ne tik, kaip klostysis tarptautiniai santykiai, bet ir bando paveikti diktatorių likimus – Peru šamanai nusitaikė į Venesuelos vadovą Nicolásą Maduro.
„Atnašaujame, kad mūsų šalyje ir svetur būtų taika ir ramybė. O N. Maduro meldžiame trauktis, eiti į pensiją arba kad Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas jį nušalintų – kuriame viziją, kad taip ir įvyktų“, – sakė šamanė Ana Maria Simeon.
Venesuelos lyderis jau yra apkaltinęs D. Trumpą siekiant nuversti jo režimą. Beje, amerikiečių dronai pirmą kartą smogė ne laivams, o Venesuelos pakrantėje esantiems uosto įrenginiams. JAV prezidentas patvirtino, kad smogta prieplaukai, kurioje laivai pakraunami narkotikais. Per kovos su narkotikais kampaniją iki šiol sunaikinta daugiau nei 30 laivų.