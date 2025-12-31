Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (gruodžio 31 d.)

AVINAS. Norėsite sulėtinti tempą, net jei viduje kyla impulsas viską daryti greitai. Gali būti naudinga daugiau dėmesio skirti kūnui, maistui ir paprastiems ritualams, kurie ramina. Venkite aštrių žodžių ar skubotų sprendimų, ypač bendraudami su artimaisiais.
JAUTIS. Diena gali būti emociškai jautri, bet kartu ir labai prasminga. Norėsite daugiau stabilumo, šilumos ir tikrų pokalbių, o ne triukšmingų švenčių. Naudinga klausytis savo jausmų ir neperžengti asmeninių ribų.
DVYNIAI. Daugiau galvosite apie artimus ryšius ir tai, kas iš tiesų svarbu. Venkite paviršutiniško bendravimo ir skirkite laiko vienam nuoširdžiam pokalbiui. Vakarą leiskite paprastai, be perteklinių planų.
VĖŽYS. Pagalvokite apie saugumą ir artumo poreikį. Naudinga rinktis ramesnę aplinką ir žmones, šalia kurių jaučiatės savimi. Venkite emocinio persisotinimo ir palikite erdvės tylai.
LIŪTAS. Galbūt teks atsisakyti įprasto vaidmens ir lūkesčių. Nesistenkite visko kontroliuoti ir leiskite vakarui tekėti natūraliai – tada jausitės labiau susitelkę.
MERGELĖ. Norėsite tvarkos ir aiškumo, tačiau svarbu neperkrauti savęs smulkmenomis. Gali būti naudinga susitelkti į tai, kas jau sukurta, o ne į tai, ko dar trūksta. Vakare verta leisti sau tiesiog pabūti.
SVARSTYKLĖS. Pajusite pusiausvyros tarp jūsų ir kitų žmonių poreikį. Naudinga išsiaiškinti, ko norite jūs, o ne tik prisitaikyti. Ramesnis vakaras padės išvengti vidinės įtampos.
SKORPIONAS. Diena gali būti gilesnė, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Norėsite apmąstyti, ką paleidžiate ir ko nebenorite neštis į naujus metus. Naudinga leisti sau jausti, bet neįklimpti į emocinius kraštutinumus.
ŠAULYS. Sulėtinkite tempą ir mažiau blaškykitės. Naudinga daugiau dėmesio skirti paprastiems malonumams. Verta vengti pažadų, kurių patys dar nesate pasiruošę įgyvendinti.
OŽIARAGIS. Galvosite apie vidinį stabilumą ir tylų apsisprendimą. Neplanuokite per daug ir leiskite sau būti šio momento dalimi. Ramus vakaras padės aiškiau jausti kryptį.
VANDENIS. Norėsite atsitraukti nuo šurmulio ir pabūti su savo mintimis. Venkite per didelio informacijos srauto ar triukšmingų diskusijų. Tylus buvimas padės susigrąžinti vidinę pusiausvyrą.
ŽUVYS. Diena gali būti jautri ir intuityvi. Naudinga rinktis švelnų, saugų Naujųjų sutikimą – be spaudimo ar lūkesčių. Pasitikėjimas savo vidiniu ritmu suteiks ramybės.
