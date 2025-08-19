Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (rugpjūčio 19 d.)

AVINAS. Šeimos poreikiai, artimųjų kaprizai neleis jums ištrūkti iš įprasto voverės rato. Visgi vakaras turėtų būti romantiškesnis, spalvingesnis. Tik būkite pakantesni artimam žmogui – tai padės išspręsti nesusipratimus.
JAUTIS. Tiek bendrausite, kad liežuvis nudils arba pirštų galiukai nutirps nuo klaviatūros spaudymo. Vakare galite suvokti, kad išplepėjote daugiau nei derėjo.
DVYNIAI. Sunku bus nustygti vienoje vietoje, norėsis ko nors ypatingo. Vienus trauks meilės nuotykiai, kitus – prabangūs daiktai ar kitos pagundos. Tikėtinas išlaidavimas, pasidavimas netikusioms aistroms.
VĖŽYS. Bus sunkiau išlikti objektyviems, santūriems. Būsite įtarūs, neprisileisite artyn net mylimų žmonių. Jums atrodys, kad kiti džiaugiasi dėl jūsų nesėkmių.
LIŪTAS. Mėgstantys išgerti ar kitaip svaigintis artimos aplinkos žmonės ir intrigų rezgėjai, sukčiai gali sukelti jums rūpesčių. Stenkitės atskirti iliuzijas nuo tikrovės. Saugokite savas ir svetimas paslaptis.
MERGELĖ. Savo valią jums mėgins diktuoti kiti žmonės. Jumyse grumsis prieštaringi jausmai. Galbūt žaidžiate dvigubą žaidimą ir tai vargina. Vykite šalin negatyvias mintis ir nepasiduokite spaudimui.
SVARSTYKLĖS. Užmegztos pažintys atrodys žavios, tačiau pirmasis įspūdis gali būti apgaulingas. Gebėkite parodyti, kad vertinate aplinkinių dėmesį, tačiau nebūkite pernelyg patiklūs.
SKORPIONAS. Jeigu neturite galimybės niekur išvykti, namuose vis tiek nesėdėsite. Vilios renginiai, norėsis pabendrauti su žmonėmis, kurie yra kartu su jumis keliavę ar turi ką papasakoti. Galimas intriguojantis pasiūlymas.
ŠAULYS. Pajutę bundant kūrybines galias, pasąmonės srautus, nesėdėkite rankų sudėję. Būkite apdairūs, jeigu nenorite negatyvių pasikeitimų asmeniniuose santykiuose ir savo piniginėje.
OŽIARAGIS. Diena nebloga, bet gali pasirodyti, kad kai kurie asmeniniai santykiai tarsi išsisėmė. Arba pasitaikys nevaldomų situacijų. Kai kuriems tai išeis į gera, tačiau ne visiems. Kai kurie planai gali staiga pasikeisti.
VANDENIS. Bus sunku išbūti be darbo. Tačiau jei jo planuosite per daug, užbaigti gali nepavykti. Tikriausiai kai kam labai prireiks jūsų draugijos, palaikymo. Neatsukite nugaros.
ŽUVYS. Įspūdžių, meilės poreikis skatins rizikuoti, provokuoti. Jeigu pulsite ieškoti abejotinų nuotykių, galite apsvilti sparnelius. Nenumokite ranka į neįprastas partnerio ar vaikų užuominas, elgesį.
