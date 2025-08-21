Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (rugpjūčio 21 d.)

AVINAS. Šiandien galite sužibėti savo gabumais, išoriniu ir vidiniu patrauklumu. Sulauksite dėmesio, komplimentų iš priešingos lyties. Galite gauti pakvietimą į pobūvį, renginį ar pasimatymą. Priimkite - nesigailėsite.
JAUTIS. Palankus metas įprastiniams ir buitiniams darbams. Galimi vertingi pirkiniai, šeimos biudžeto aptarimas. Vakare pajusite didelį meilės ir romantikos troškulį, bet gali būti, kad vengsite artimesnio kontakto dėl užplūdusių abejonių.
DVYNIAI. Nebloga diena trumpoms išvykoms, pasitarimams, deryboms. Tikėtinas komercinis susitarimas, naudinga informacija per reklamą, žiniasklaidą, artimus žmones. Rasite laiko ir flirtui, įvairioms pramogoms.
VĖŽYS. Nebloga diena nekilnojamojo turto reikalams tvarkyti, prekybai, apsipirkimui. Tiktų sudaryti komercines sutartis. Gali būti, kad neatsispirsite pagundai leistis į meilės nuotykį arba įsigyti kažką ne pagal kišenę.
LIŪTAS. Šiandien turėtumėte nemažai nuveikti, jei nesutrukdys užplūdusios emocijos. Nusimato žavūs flirtai, romantiškas jaudulys. Įmanomas įspūdingas meilės pasimatymas. Būsite linkę pataikauti savo ir mylimo žmogaus užgaidoms.
MERGELĖ. Diena palanki dvasinėms praktikoms, meninei veiklai. Galimi įvykiai, kontaktai, kurie sukels iliuzijų antplūdį, rožines viltis. Kai kurie ankstesni jūsų siekiai nebeteks prasmės, nes atsiras šis tas įdomesnio.
SVARSTYKLĖS. Šiandien galite patirti malonių akimirkų. Galbūt užmegsite reikšmingą pažintį arba iš draugų, gerbėjų išgirsite kažką mielo jūsų ausiai ir širdžiai. Vakare nusimato jaudinanti meilės avantiūra arba įdomus užsiėmimas, renginys.
SKORPIONAS. Regis, teks nemažai paplušėti, norint įvykdyti įsipareigojimus ir duotus pažadus. Nusimato rimti pokalbiai su politikais, pareigūnais, senais bičiuliais. Labai svarbu užbaigti tai, ką pradėjote.
ŠAULYS. Galite gauti gera lemiančių žinių iš toli arba iš aukštesnės institucijos. Galbūt dėl rimtų dalykų konsultuositės su profesionaliais specialistais. Gali pradėti pildytis kažkokios slaptos viltys.
OŽIARAGIS. Būsite žaismingi, seksualūs, azartiški. Galbūt mėginsite pagerinti savo finansinę padėtį, tvarkysite paskolų, draudimo reikalus. Per daug nerizikuokite, nepasikliaukite akla sėkme.
VANDENIS. Tvarkykite dalykinius reikalus, o jei reikia, kreipkitės dėl įsidarbinimo ar teisinės konsultacijos verslo klausimais. Vakaras gali būti kupinas meilės ir aistros, jei tik priimsite iššūkį, sureaguosite į partnerio iniciatyvą.
ŽUVYS. Šiandien galite nemažai nuveikti arba išmokti naujų dalykų, reikalingų tobulėjimui. Regis, bus ir jaudinamų emocijų. Galbūt prabus keistas jausmas kartu dirbančiam ar keliaujančiam asmeniui.
Naujausi komentarai