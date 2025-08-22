Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (rugpjūčio 22 d.)

AVINAS. Diena bus kupina svajonių ir keisčiausių abejonių. Būsite seksualūs, bet norimo atsako nelabai galima tikėtis. Kaltinkite tik save – jūsų keliami priekaištai ir reikalavimai kitų neskatina maloniai elgtis.
JAUTIS. Patirsite emocinę įtampą, sveikatos sutrikimų, įvairių sunkumų. Jūsų savimeilę, ambicijas gali stipriai užgauti kažkas iš kolegų ar artimųjų. Tai nesuteiks stabilumo ir pasitikėjimo.
DVYNIAI. Turėsite nemažai planų, sumanymų, susijusių su darbu, verslu, teisėtvarka. Tačiau gali paaiškėti, kad ne taip paprasta bus įgyvendinti net gana konkrečius planus. Galbūt teks nusižengti kai kuriems principams ar pan.
VĖŽYS. Artimas žmogus gali pareikšti jums pretenzijų. Jei gausite pinigų, neskubėkite jų išleisti. Skolinti ar investuoti nepatartina. Pirkite tik neabejotinai reikalingus daiktus.
LIŪTAS. Galima prasta naujiena, vidinis nerimas, nepasitenkinimas. Galbūt teks taisyti veiklos klaidas, ieškoti naujų sprendimų. Partnerystės santykiai gali pakrikti dėl jūsų neatsakingumo arba kitos pusės ambicijų.
MERGELĖ. Nepatartina apsikrauti darbais, įsipareigojimas, pasižadėjimais, nes daug kas keisis, ne viską galėsite įgyvendinti. Kažkas gali jus suklaidinti arba būtent jūs paskleisite nepagrįstus gandus.
SVARSTYKLĖS. Galbūt jums paskambins ir paskirs pasimatymą itin dominantis asmuo. Galimas netikėtas nuostolis, kuris vėliau gali būti kompensuotas, jeigu patys tuo pasirūpinsite. Nederėtų galvoti vien apie malonumus ir pramogas.
SKORPIONAS. Nieko gero, jei imsite galvoti apie pramogas nebaigę neatidėliotinų darbų. Tuomet gali tekti prie jų grįžti pačiu netinkamiausiu momentu arba atsakyti už aplaidumą. Pasisaugokite traumų gatvėje ir buityje.
ŠAULYS. Galbūt teks bendrauti su užsieniečiais ar kokios nors srities specialistais. Galimas nesusipratimas ne dėl jūsų kaltės. Diena palanki akiračio plėtimui, kontaktams su žiniasklaida.
OŽIARAGIS. Būsite pilni tuštybės ir kaprizingi. Galite išlaidauti abejotiniems malonumams. Nerizikuokite bendrais ar svetimais pinigais, vertybiniais popieriais, nes galite padaryti klaidingą žingsnį
VANDENIS. Galimi nemalonumai darbe, santykiuose su partneriais, konkurentais. Tikėtini konfliktai, tušti ginčai, veidmainystė, nerealios ambicijos. Dėl savo interesų verta pakovoti, bet kovos metodai turi būti protingi.
ŽUVYS. Diena bus kupina dalykinių rūpesčių, juridinių klausimų. Jums reikėtų labiau gilintis į esmę, būti realistais. Kai kurie dalykai, paviršutiniškai į juos žiūrint, atrodys kitaip, nei yra iš tikrųjų. Labiau rūpinkitės sveikata.
Naujausi komentarai