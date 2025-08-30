Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (rugpjūčio 30 d.)

AVINAS. Galite tikėtis dėmesio iš užsieniečių ar išrankios publikos. Gali atsirasti norinčių tapti jūsų draugais. Pasiskaičiuokite, kiek lėšų galite skirti šio vakaro renginiams, sambūriams. Pasitarkite su artimu žmogumi, partneriu.
JAUTIS. Iš ryto būsite nervingi ir tai gali persiduoti šalia esantiems. Laimei, po vidurdienio nuotaika gerės, stiprės permainų ir meilės troškulys. Jeigu žinote, ko norite, išties pravartu to siekti.
DVYNIAI. Norėsite visiems patikti ir įtikti. Nemažos įtakos jums gali turėti draugų ar partnerio nuomonė. Geras metas susitaikyti. Nepaisant patiklumo ir komformizmo, vis dėlto turėtumėte išvengti lengvabūdiškų nuotykių.
VĖŽYS. Nuo pat ryto svajosite apie nuotykius, pramogas ir ieškosite tam tinkamos kompanijos. Nepersistenkite, nes vakarop nebe taip norėsis savaitgališkų malonumų arba atsiras neatidėliotinų pareigų.
LIŪTAS. Dalyvaukite konkursuose, žaidimuose, suteikite džiaugsmo vaikams. Galbūt laimėsite kokį prizą ar ką nors sužavėsite. Nepasiduokite dirglumui, kad kokia nors smulkmena neišvestų jūsų iš pusiausvyros ir nesusipyktumėte su visais.
MERGELĖ. Daug dėmesio skirsite asmeniniam gyvenimui, gerovei, komfortui. Galimi jaudinami prisiminimai. Kontroliuokite emocijas, neskubėkite išsakyti jausmų žmogui, apie kurį galvojate. Tai gali jį sutrikdyti.
SVARSTYKLĖS. Uoliai skaičiuosite ir mąstysite. Jeigu prekiaujate ar tvarkote buhalterinius dokumentus, toks nusiteikimas jums išties pravers. Bus ūpas pasimokyti, įgyti naujų žinių, o komunikabilumas padės plėtoti pažintis, daryti įspūdį.
SKORPIONAS. Jeigu turėjote planų, susijusių su žemės darbais, nuoma, pirkimu ar pardavimu, kuo puikiausiai juos įgyvendinsite. Tačiau jums svarbūs santykiai gali patirti išbandymą. Arba rūpesčių sukels vaikai, jų nepigūs poreikiai.
ŠAULYS. Diena gali būti šauni, jei taikiai ir romantiškai nusiteiksite. Nenuvils ir įsigyti pirkiniai. Vakaras palankus pasimatymams, kultūriniams renginiams.
OŽIARAGIS. Emocijų kels netyčia sužinotos paslaptys ar išgirstos paskalos. Regis, stengsitės atsikratyti senų įsipareigojimų ar išsiginti savo žodžių, pažadų. Kuo mažiau plepėsite, tuo daugiau laimėsite. Pravartu pasirūpinti įvaizdžiu ir sveikata.
VANDENIS. Rytas kiek nervingas, tačiau įdienojus nuotaiką pataisys draugų dėmesys, pokalbiai arba susitikimai su jais. Galite tolokai išvykti – galbūt į didelį renginį arba viešnagėn.
ŽUVYS. Bus nesunku atkreipti į save kitų dėmesį. Tačiau, jei nenorite, kad sugestų nuotaika, o gal ir santykiai, venkite demagogiškai moralizuoti ir girtis savo nuopelnais ir ryšiais.
