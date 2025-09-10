Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (rugsėjo 10 d.)

AVINAS. Ryte gali atrodyti, kad reikėtų sulėtinti žingsnį ir atidžiau įsiklausyti į save. Vėliau pajusite energijos proveržį ir norą veikti drąsiai. Tai metas, kai intuicija jungiasi su ryžtu.
JAUTIS. Pirmoje dienos pusėje svarbu bus draugystės ir bendravimas su bendraminčiais. Popiet pasijusite pavargę ir ieškosite daugiau tylos. Vakare ramybė taps jūsų stiprybe.
DVYNIAI. Iš ryto dėmesį pritrauks karjera ir noras pasiekti daugiau. Dienai įsibėgėjus jusite poreikį atsitraukti ir pailsėti nuo atsakomybių. Tai padės susigrąžinti vidinę pusiausvyrą.
VĖŽYS. Rytą lydės noras mokytis, keliauti ar tiesiog plėsti akiratį. Popiet užsinorėsite būti matomi ir pripažinti už savo pastangas. Jusite norą siekti platesnės perspektyvos.
LIŪTAS. Pirmoje dienos pusėje atsiras poreikis gilintis į vidinius klausimus ir permainas. Vėliau labiau rūpės naujos patirtys ir noras rasti naujų kelių. Diena skatins ieškoti atsakymų tiek viduje, tiek išorėje.
MERGELĖ. Ryte ilgėsitės artumo ir glaudžių santykių. Popiet labiau išryškės noras pasitraukti į vidinę erdvę. Diena leis geriau suvokti, kur esate santykiuose.
SVARSTYKLĖS. Pirmoje dienos pusėje darbiniai reikalai užims pagrindinę vietą. Vėliau labiau rūpės santykiai ir artimųjų nuomonė. Tai tinkamas metas ieškoti balanso tarp darbo ir asmeninių ryšių.
SKORPIONAS. Rytą lydės įkvėpimas kurti ir noras pasimėgauti gyvenimo spalvomis. Popiet susitelksite į kasdienę rutiną ir tvarką. Diena skatins suderinti malonumą su pareigomis.
ŠAULYS. Ryte svarbiau bus šeimos ir namų klausimai. Vėliau pasijusite labiau kūrybingi ir pasiruošę dalytis gera nuotaika. Diena tinkama tiek ramybei, tiek žaidimams.
OŽIARAGIS. Dienos pradžia bus kupina bendravimo ir idėjų mainų. Popiet labiau rūpės namai ir artimųjų poreikiai. Tai metas, kai žodžiai susijungs su darbais.
VANDENIS. Rytą dėmesį pritrauks finansai ir saugumo klausimai. Dienai einant į pabaigą, labiau rūpės bendravimas ir naujų žinių paieškos. Tai gera diena įvertinti savo vertybes ir pasidalyti mintimis.
ŽUVYS. Ryte jusite stipresnį ryšį su savimi ir savo norais. Popiet norėsite išreikšti drąsą ir parodyti, kas esate. Tai metas pereiti iš svajonių į veiksmus.
