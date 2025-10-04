Dienos horoskopas 12 Zodiako ženklų (spalio 4 d.)

AVINAS. Draugų ar bendraminčių rate gali užsimegzti pokalbių, kurie įkvėps permainoms. Bendri planai suteiks motyvacijos, bet nesistenkite visko įgyvendinti iš karto. Jūsų vaidmuo bendruomenėje bus ypač svarbus.
JAUTIS. Karjeros srityje galite pastebėti naujų galimybių, bet rinktis verta atsargiai. Nedideli sprendimai turės ilgalaikį poveikį. Ramybė leis pamatyti tikrąją kryptį.
DVYNIAI. Norėsis praplėsti akiratį ar pasidomėti naujomis idėjomis. Mokymasis ar skaitymas suteiks įkvėpimo. Tik nespauskite savęs skubėti.
VĖŽYS. Finansiniai reikalai skatins labiau pasitikėti atsargumu nei rizika. Pasirinkę ramų kelią išsaugosite saugumą. Vidinė pusiausvyra padės priimti tinkamus sprendimus.
LIŪTAS. Santykiuose bus svarbu išgirsti kitą pusę. Nedidelis kompromisas suteiks daugiau harmonijos. Kantrybė taps jūsų stiprybe.
MERGELĖ. Darbo ritmas gali atrodyti lėtesnis, bet tai leis susitelkti į smulkmenas. Tvarkingai atliktos užduotys užtikrins pasitenkinimą. Sveikata primins apie poreikį ilsėtis.
SVARSTYKLĖS. Kūrybinės mintys bus ryškesnės, tačiau verčiau jas kaupti, o ne skubėti įgyvendinti. Maži malonumai suteiks džiaugsmo. Artumas su mylimais žmonėmis atneš ramybę.
SKORPIONAS. Namų aplinka skatins ramiai leisti laiką su artimaisiais. Nedidelės permainos padarys erdvę jaukesnę. Pokalbiai šeimoje padės išvengti įtampos.
ŠAULYS. Bendraudami galite išgirsti vertingų idėjų. Geriau klausytis, nei skubėti kalbėti. Net trumpas pokalbis suteiks naujų perspektyvų.
OŽIARAGIS. Vertėtų daugiau dėmesio skirti kasdienėms išlaidoms. Ramus požiūris padės išlaikyti stabilumą. Jausitės užtikrinčiau, jei tvarkysite reikalus be skubos.
VANDENIS. Jausitės gyvesni ir labiau matomi aplinkinių akyse. Tai tinkamas metas atsigręžti į savo tikslus ir juos apgalvoti. Vidinė ramybė padės atskleisti geriausią jūsų pusę.
ŽUVYS. Vidinis pasaulis skatins sulėtinti tempą. Poilsis ir tyla suteiks daugiau nei aktyvi veikla. Pasitikėkite intuicija – ji šiandien ypač stipri.
