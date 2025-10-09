Netrukus paaiškės visa tiesa: sustiprės šių Zodiako ženklų intuicija

Astrologijoje Merkurijus valdo protą – tai, kaip mes mąstome, kalbame, perduodame ir apdorojame informaciją.
Veikiant nuovokiam Merkurijui, pokalbiai tampa aštresni, o intuicija yra aukštumoje. Nenustebkite, jei žmonės užduos sudėtingesnius klausimus arba tiesiog pajus didesnį potraukį tabu temoms. Palyginti su kitais Merkurijaus tranzitais, šis demaskuoja melą ir priverčia apkalbas skambėti labiau kaip išpažintis.
Iki spalio 20 d. Merkurijus susivienys su Marsu Skorpione, paaštrindamas mūsų žodžius, o kartu kurstydamas ugningus ir aistringus mainus ar ginčus, kurie kerta tiesiai į paširdžius. Vos po kelių dienų, spalio 23 d., Merkurijus sudarys harmoningą trigoną su Jupiteriu Vėžyje, siūlydamas išsiplėtimo, aiškumo ir atgaivos akimirką po audros. Tai ta vieta, kur gilesni pokalbiai gali atverti duris į gijimą per platesnį supratimą. Galiausiai, spalio 29 d., Merkurijus sudarys trigoną su retrogradiniu Neptūnu Žuvyse, sujungdamas intensyvumą ir suvokimą su kūrybiškumu ir intuicija. Tai gali paskatinti dialogą, kuris yra sielingas, poetiškas ir giliai psichinis.
Tuo tarpu, štai ką Merkurijus Skorpione ruošia kiekvienam Zodiako ženklui:
Avinas
Jūs trokštate gilesnių pokalbių, galbūt tokių, kurie peržengia paviršutiniškumą. Kažkas gali atvirauti apie savo sunkumus arba jūs galite aptikti save nagrinėjant tabu pobūdžio temą, kurios dauguma žmonių vengtų.
Jautis
Ar yra kažkas, ką norėtumėte nuimti nuo savo krūtinės? Pokalbiai jūsų individualiuose ryšiuose atsiduria dėmesio centre. Galite pagaliau turėti tą rimtą pokalbį su draugu, partneriu ar kolega apie tai, kur viskas krypsta. Jokių pagražinimų, priešingai, naudokite savo žodžius, kad gautumėte aiškumo.
Dvyniai
Pasakyti, kad esate užsiėmę, būtų per menka – jūsų kasdienis gyvenimas yra užpildytas darbais. Darbe jūsų aštrūs pastabumo įgūdžiai gali pastebėti klaidas, kurias praleidžia kiti, arba galite atrasti naują rutiną, kuri pakeičia jūsų psichinę ir fizinę sveikatą. Atkreipkite dėmesį į smulkmenas, nes jos atskleidžia daugiau, nei suprantate.
Vėžys
Jūs esate kaip visada aistringi. Viskas, nuo jūsų kūrybinių vizijų iki romantiškų reikalų, staiga intensyvėja. Jums neįdomūs atsitiktiniai romanai ar kas nors paviršutiniško, jus traukia žmonės, vietos ir situacijos, kurios uždega jūsų sielą, net jei šiek tiek gąsdina.
Liūtas
Jūsų namų ir šeimos dinamika yra po Plutono mikroskopu. Galite atskleisti seną prisiminimą, paslėptą istoriją iš savo praeities arba net atrasti save mąstantį apie sudėtingus klausimus apie savo auklėjimą. Tai taip pat geras laikas išvalyti fizinę netvarką, kuri atrodo emociškai sunki.
Mergelė
Jūsų žodžiai priklausys nuo nuotaikos. Nesvarbu, ar rašote žinutes, ar viešai kalbate, žmonės kabinasi į tai, ką sakote. Būkite atidūs savo pateikimui – galite netyčia išleisti tiesos bombą arba pagaliau pasakyti kažką, ką slėpėte.
Svarstyklės
Piniginiai reikalai šiuo metu reikalauja daugiau jūsų dėmesio. Galbūt susiduriate su neįprastomis išlaidomis, jaučiate poreikį derėtis dėl mokėjimo ar turėsite atvirą pokalbį apie tai, kiek esate verti ar ko tikitės. Mažiau galvokite, kiek išleidžiate, o labiau apgalvokite tai, ką iš tikrųjų vertinate.
Skorpionas
Sakykite, kas jums ant širdies, ir išdėstykite tą idėją. Jūs esate magnetiški, ir žmonės tai jaučia. Jūsų buvimas reikalauja aplinkinių dėmesio, bet tai, kaip jūs išreiškiate save, palieka ilgalaikį įspūdį. Nenustebkite, jei kiti ateis pas jus patarimo arba tiesiog ieškos jūsų kompanijos.
Šaulys
Jūs pastebite dalykus, kuriuos dauguma žmonių praleistų. Nesvarbu, ar tai subtilus pokytis kieno nors tone, „tarp eilučių“ pasakyta pastaba, ar net intuityvus balsas, šnabždantis jums tiesas. Nenuvertinkite savo vidinio žinojimo ir pasitikėkite savo nuojauta.
Ožiaragis
Jūs kitaip žiūrite į draugus ir kolegas. Galite nugirsti apkalbas, sužinoti, kuo galite (ir kuo negalite) pasitikėti, arba rasti tam tikrą bendrą kalbą su kuo nors iš savo draugų rato. Atsiskleidžia tiesa apie jūsų ryšius ir priklausymo pasauliui jausmą.
Vandenis
Nesvarbu, ar darbe, ar viešajame gyvenime, jums ne naujiena galios dinamika, kuri veikia. Galbūt jaučiate pokytį lyderystėje arba kažkas pagaliau garsiai pasako tai, ką visi kiti galvoja. Bet kokiu atveju, kas bus atskleista, gali paveikti jūsų reputaciją.
Žuvys
Jūsų smalsumas veda jus į triušio olą. Galite tapti apsėsti dokumentiniu filmu, klausti didelių klausimų ar pradėti diskusiją apie tabu pobūdžio sąmokslo teoriją. Tai, ką atskleisite, gali pakeisti jūsų pasaulėžiūrą ir perspektyvą.
