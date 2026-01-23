Šiais mėnesiais gimę žmonės gyvena ne savo laiku

Astrologija ir numerologija teigia, kad keturi metų mėnesiai išsiskiria vadinamąja „amžina“ energija. Šiais laikotarpiais gimę žmonės pasižymi savybėmis, kurios labiau tiktų kitoms epochoms, todėl „ne savo laiko“ jausmas jiems nėra klaida – tai jų likimo dalis. Tokios asmenybės į kolektyvą įneša savotiškos magijos ir primena, kad pasaulis yra daugiasluoksnis, sudėtingas ir neapsiriboja viena epocha, rašo žurnalas „Parade“.
Vasaris
Gimusieji vasarį dažnai atrodo lyg „ne iš šio pasaulio“. Pirmoje mėnesio pusėje dominuojanti Vandenio energija kuria proveržio, laisvės ir naujų horizontų paieškų nuotaiką. Šie žmonės dažnai lenkia savo laiką – jų idėjos aplinkiniams gali atrodyti per drąsios ar pernelyg toliaregiškos.
Antroje mėnesio pusėje įsigalinti Žuvų energija traukia į pasaulį be griežtų taisyklių ir tvarkaraščių. Šioms sieloms artima vaizduotė, kūryba ir atjauta. Vasario žmonės dažnai svyruoja tarp utopinės ateities vizijų ir praeities idealų, įkvėptų meno bei dvasinių vertybių. Jie kuria erdvę naujoms idėjoms ir padeda žmonijai judėti pirmyn.
Gegužė
Gegužė sujungia Jaučio ir Dvynių energijas, sukurdama ryškų kontrastą: lėto, giliai išjausto gyvenimo troškimą ir nuolatinį smalsumą. Gegužę gimę Jaučiai vertina ramybę, apčiuopiamą grožį ir harmoniją, dažnai jaučia nostalgiją laikams, kai gyvenimas buvo mažiau skaitmenizuotas.
Dvynių energija, priešingai, traukia į idėjų, filosofijos ir intelektinių atradimų epochas. Gegužės sielos į šiuolaikinį pasaulį atneša priminimą apie mąstymo gylio, meno ir sąmoningo buvimo akimirkoje svarbą.
Rugsėjis
Rugsėjis jungia Mergelės ir Svarstyklių energijas – tikslumą, pusiausvyros siekį ir estetinį jautrumą. Rugsėjo Mergelės dažnai pastebi šiuolaikinio pasaulio nenuoseklumus ir kritiškai analizuoja vykstančius procesus.
Svarstyklės suteikia šiam laikotarpiui grožio, harmonijos ir vidinės pusiausvyros paieškų. Rugsėjo žmonės dažnai atrodo „ne savo laike“, nes jų idealizmui ir dėmesingumui reikia lėtesnio, labiau apgalvoto gyvenimo ritmo. Jų pašaukimas – priminti apie tvarkos, estetikos ir sąmoningo kūrimo svarbą.
Gruodis
Gruodžio sielos neša senųjų civilizacijų ir filosofinės išminties energiją. Šio mėnesio Šauliai siejami su didžiųjų atradimų ir kelionių epochomis, nuolat ieško prasmės ir naujų pažinimo horizontų.
Ožiaragiai jaučia ryšį su pamatinėmis vertybėmis, struktūra ir ilgalaikiu planavimu. Šiuolaikinis pasaulis jiems dažnai atrodo pernelyg greitas ir paviršutiniškas, todėl jie stengiasi į jį atnešti atsakomybės, brandos ir ilgalaikės vizijos. Gruodžio žmonės tarsi jungia senovės žinias su dabartimi, kviesdami gyventi sąmoningiau.
