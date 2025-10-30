Šie trys Zodiako ženklai Helovyną turėtų švęsti atsargiai

Dvyniai. Dabartinė Merkurijaus pozicija Dvyniams gali sukelti prieštaringus jausmus, ypač kalbant apie romantiškus santykius ar kūrybą. Galite pradėti abejoti kitų žmonių mintimis arba savo planais.
Rekomenduojama prieš priimant bet kokius sprendimus sustoti ir gerai pagalvoti bei duoti sau šiek tiek laiko ir erdvės atsikvėpti.
Vėžys. Užsitęsusi retrogradinė Marso įtaka Vėžiui atnešė emocinių pakilimų ir nuosmukių. Artimi santykiai ir šeimos dinamika šiuo laikotarpiu gali būti įtempti.
Vis dėlto tai galima vertinti ir kaip galimybę sužinoti, kada reikia atsitraukti. Šiek tiek vienumos per Helovyną suteiks taip reikiamos ramybės.
Vandenis. Per Helovyną Vandeniai jausis traukiami į dvi puses – teks rinktis tarp nepriklausomybės ir santykių. Tikėkitės staigių pokyčių planuose arba netikėto jausmų proveržio iš kitų žmonių.
Rekomenduojama neprarasti budrumo ir dar kartą prisiminti savo pažadus.
