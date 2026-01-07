Svastikos simbolio paslaptis: ko nežinojote ir ar jis naciams atnešė nesėkmę

Pasak specialistų, svastika – seniausia kryžiaus forma, seniausias žmonijos istorijoje magišką galią turintis simbolis. Išvertus iš sanskrito kalbos, su reiškia „nuostabus“, „gėris“, asti – „būti“. Šis ženklas iš tikrųjų reiškia „Tebūnie gėris“.
Svastika laikoma sėkmės (ugnies) simboliu. Spėjama, kad A. Hitleris jį pasirinko neatsitiktinai – fašistinės Vokietijos fiureris domėjosi okultiniais mokslais. Beje, svastika (laužtas kryžius) buvo senovės germanų ugnies simbolis. Indoeuropiečių kultūroje svastika buvo kraujo tyrumo ir maginių žinių simbolis, pagonių kultūroje vadinamas sūkurėliu.
Vieni svastiką tapatina su besisukančia Saule, kiti – su keturiomis pasaulio šalimis, keturiais vėjais ar keturiais metų laikais, treti – su kuriamąja jėga. Svastikos kryžiaus prasmė – dvasia ir materija, keturi kvadrato kampai, virš kurių sukdamasi Saulė paversdama jį apskritimu. Svastika įkūnija gyvastį, vyriškąjį ir moteriškąjį pradą, harmoniją ir pusiausvyrą, pradžią ir pabaigą – amžinąjį pasaulio judėjimo ratą.
Astronomai teigia, kad mūsų galaktika iš viršaus atrodytų panaši į svastikos ženklą.
Dviejų formų svastika
Svastika yra dviejų formų: kairiapusė ir dešiniapusė. Kai jos galai sukasi į kairę (prieš laikrodžio rodyklę), reiškia moteriškąjį pradą. Toks kryžius senovėje buvo laikomas nesėkmės ženklu. Tikėta, kad laimę ir sveikatą neša bei vyriškąjį pradą simbolizuoja į dešinę, t. y. pagal laikrodžio rodyklę, besisukant svastika. Anot senovės išminčių, išskiriant šiuos simbolius ir juos vaizduojant atskirai, galima užsitraukti nelaimę. Ar taip nutiko naciams fašistinėje Vokietijoje (A. Hitleris naudojo tik kairiapusę svastiką)? Belieka spėlioti.
Budistams svastika simbolizuoja ezoterinę Budos doktriną. Šį ženklą galima aptikti ant Budos statulėlių ir kitokių religinių atvaizdų, simbolizuojančių tobulybę. Senovės Babilone ir Egipte svastikos ženklas simbolizavo Saulę, induizmo religijoje – amžinąjį gyvenimo ratą.
Azijos šalyse tikima, kad papuošalai su svastikos simboliu neša laimę, nes simbolizuoja Saulę, amžinąjį gimimo ir reinkarnacijos ciklą. Išskyrus kairiapusę svastiką – ji laikoma nelaimių šaukliu.
