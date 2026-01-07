 Svastikos simbolio paslaptis: ko nežinojote ir ar jis naciams atnešė nesėkmę

Svastikos simbolio paslaptis: ko nežinojote ir ar jis naciams atnešė nesėkmę

2026-01-07 10:00 klaipeda.diena.lt inf.

Svastika mums dažniausiai siejasi su blogio simboliu, nes šį ženklą buvo pasisavinę hitlerininkai per Antrąjį pasaulinį karą. Tai buvo ir tebėra jų sekėjų ideologijos ženklas. Iš tiesų šis simbolis turi visai kitą prasmę, jo atsiradimo šaknys siekia net VIII tūkstantmetį prieš Kristų. Svastika buvo naudojama daugelyje kultūrų (šį simbolį naudojo ir baltai – mūsų protėviai). Seniausių, akmens amžiaus svastikos pėdsakų aptikta Transilvanijoje. Šis simbolis rastas ir Trojos griuvėsiuose, buvo populiarus senovės Indijoje, Kinijoje, net Europoje.

Svastikos simbolio paslaptis: ko nežinojote ir ar jis naciams atnešė nesėkmę
Svastikos simbolio paslaptis: ko nežinojote ir ar jis naciams atnešė nesėkmę / Freepik.com nuotr.

Pasak specialistų, svastika – seniausia kryžiaus forma, seniausias žmonijos istorijoje magišką galią turintis simbolis. Išvertus iš sanskrito kalbos, su reiškia „nuostabus“, „gėris“, asti – „būti“. Šis ženklas iš tikrųjų reiškia „Tebūnie gėris“.

Freepik.com nuotr.

Svastika laikoma sėkmės (ugnies) simboliu. Spėjama, kad A. Hitleris jį pasirinko neatsitiktinai – fašistinės Vokietijos fiureris domėjosi okultiniais mokslais. Beje, svastika (laužtas kryžius) buvo senovės germanų ugnies simbolis. Indoeuropiečių kultūroje svastika buvo kraujo tyrumo ir maginių žinių simbolis, pagonių kultūroje vadinamas sūkurėliu.

Feisbuko / Tautinėsjuostos.lt nuotr.

Vieni svastiką tapatina su besisukančia Saule, kiti – su keturiomis pasaulio šalimis, keturiais vėjais ar keturiais metų laikais, treti – su kuriamąja jėga. Svastikos kryžiaus prasmė – dvasia ir materija, keturi kvadrato kampai, virš kurių sukdamasi Saulė paversdama jį apskritimu. Svastika įkūnija gyvastį, vyriškąjį ir moteriškąjį pradą, harmoniją ir pusiausvyrą, pradžią ir pabaigą – amžinąjį pasaulio judėjimo ratą.

Astronomai teigia, kad mūsų galaktika iš viršaus atrodytų panaši į svastikos ženklą.

Asociatyvi freepik.com nuotr.

Dviejų formų svastika

Svastika yra dviejų formų: kairiapusė ir dešiniapusė. Kai jos galai sukasi į kairę (prieš laikrodžio rodyklę), reiškia moteriškąjį pradą. Toks kryžius senovėje buvo laikomas nesėkmės ženklu. Tikėta, kad laimę ir sveikatą neša bei vyriškąjį pradą simbolizuoja į dešinę, t. y. pagal laikrodžio rodyklę, besisukant svastika. Anot senovės išminčių, išskiriant šiuos simbolius ir juos vaizduojant atskirai, galima užsitraukti nelaimę. Ar taip nutiko naciams fašistinėje Vokietijoje (A. Hitleris naudojo tik kairiapusę svastiką)? Belieka spėlioti.

Freepik.com nuotr.

Budistams svastika simbolizuoja ezoterinę Budos doktriną. Šį ženklą galima aptikti ant Budos statulėlių ir kitokių religinių atvaizdų, simbolizuojančių tobulybę. Senovės Babilone ir Egipte svastikos ženklas simbolizavo Saulę, induizmo religijoje – amžinąjį gyvenimo ratą.

Azijos šalyse tikima, kad papuošalai su svastikos simboliu neša laimę, nes simbolizuoja Saulę, amžinąjį gimimo ir reinkarnacijos ciklą. Išskyrus kairiapusę svastiką – ji laikoma nelaimių šaukliu. 

Šiame straipsnyje:
svastika
simboliai
sėkmės simboliai
nelaimę nešantys simboliai
Hitleris
naciai
kairiapusė svastika
dešiniapusė svastika
kryžius
svastikos reikšmė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų