Atskleidė didžiausią Hitlerio baimę: ką jis vertė daryti moteris

2013 m. 95-erių vokietė Margot Wölk pirmą kartą viešai atskleidė, kad buvo viena iš 15 Adolfui Hitleriui maistą degustavusių moterų. M. Wölk pasakojo, kad dirbo „Vilko guolyje“ – fiurerio būstinėje dabartinėje Lenkijoje – ir kasdien ragavo jo maistą bijodama apsinuodyti. Ji pabrėžė, kad mirties baimė persekiojo jas kiekvieną dieną, nepaisant to, kad pats A. Hitleris buvo vegetaras ir maistas būdavo skanus.
Jos istorija tapo naujo vaidybinio filmo „The Tasters“ pagrindu. Filmo režisierius Silvio Soldini moterų gyvenimą vaizduoja kaip savotišką „rusišką ruletę“, kur kiekvienas valgis gali būti paskutinis.
Po nesėkmingo pasikėsinimo nužudyti fiurerį operacijos „Valkirija“ metu M. Wölk buvo perkelta į apleistą mokyklą. Artėjant sovietų kariuomenei, ji pabėgo į Berlyną, kur patyrė žiaurų smurtą, o vėliau – karo pabaigoje – vėl susivienijo su savo vyru, išgyvenusiu konfliktą.
Vis dėlto kai kurie istorikai šia istorija abejoja. Pavyzdžiui, tyrėjas Felixas Bohras teigė, kad per trejus metus trukusį archyvinių šaltinių tyrimą nerado jokių įrodymų, patvirtinančių maisto degustatorių grupės egzistavimą. F. Bohras tvirtina, kad už A. Hitlerio maisto saugą buvo atsakingi jo asmeniniai virėjai.
