„Žmonija nuėjo per toli“: pateikė labiausiai intriguojančią Babos Vangos pranašystę

Neseniai leidinys „New York Post“ skyrė straipsnį Babos Vangos 2026 metų pranašystėms, pabrėždamas labiausiai intriguojančią detalę.
Kaip pažymėjo straipsnio autorė, anot aiškiaregės, būtent 2026 metais žmonija pirmą kartą užmegs ryšį su nežemiška civilizacija.
Baba Vanga prognozavo, kad ateiviai į Žemę atvyks milžinišku erdvėlaiviu, tačiau jų motyvai lieka nežinomi.
Ji taip pat perspėjo, kad iki 2026 metų visuomenė priartės prie negrįžtamo etapo tiek technologiškai, tiek morališkai ir supras, kad „nuėjo per toli“.
Naujausi komentarai