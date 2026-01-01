 Pažvelkite, kaip Vilnius pasitiko 2026-uosius

2026-01-01 22:34
Eglė Račkauskaitė (LNK)

Pasitinkant 2026-uosius, sostinės Katedros aikštėje susirinko tūkstančiai gerai nusiteikusių vilniečių ir miesto svečių. Tradiciškai čia šventė be fejerverkų, o pagrindinis šventės akcentas – varpinės bokštas.

Sostinė šeštą kartą iš eilės Naujuosius sutiko be fejerverkų, o Vilniaus Katedros aikštė tapo šviesos ir garso scena.

„Linkiu Lietuvai gražių, šiltų, smagių Naujųjų metų ir būkit laimingi!“ – linkėjo mergina.

„Visiems norime palinkėti džiugių, nuostabių 2026-ųjų metų“, – sveikino į Katedros aikštę atėjusi kompanija.

„Gerų artėjančių metų, gražių akimirkų, gražių švenčių, mylėkite ir būkit mylimi. Su Naujais metais“, – linkėjo vaikinas.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Vietoje fejerverkų – specialiai šiam vakarui sukurtos vaizdo projekcijos. Pagrindinis šventės akcentas – varpinės bokštas.

Tuo metu šalies vadovas Gitanas Nausėda linkėjo kelti šalies gerovės lygį kiekvienam.

„Visus metus kūrėme stipresnę, klestinčią, savimi pasitikinčią Lietuvą, tad užuot bandę varžytis, kas labiau myli Lietuvą, dalinkimės vertingomis idėjomis ir išgirskime vieni kitus“, – kalbėjo prezidentas G. Nausėda.

Pirmą kartą sostinė naujametinių fejerverkų atsisakė pasitinkant 2021-uosius. Tada buvo pandemija, sprendimas priimtas dėl karantino ribojimų. Tais pačiais metais Vilniaus taryba nusprendė jų nenaudoti ir toliau.

