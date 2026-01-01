Po naujametės nakties klaipėdiečiai ieško dingusių augintinių

Uostamiesčio Debreceno gatvėje gyvenantys žmonės ieško pradingusio katino. Gyvūnas išsmuko iš buto ir negrįžo namo iki ryto.
Rumpiškės gatvėje pradingo nedidelis šunelis, išsigandęs fejerverkų.
Gyvūnų prieglauda „Linksmosios pėdutės“ pranešė, kad ieškoma šuns, pradingusio vakarinio pasivaikščiojimo metu.
„Vakarinio pasivaikščiojimo metu šalia šuns buvo susprogdinta petarda ir jis taip išsigando, kad nutraukė pavadėlį ir pabėgo. Pabėgo vadinamajame Vėtrungės kvartale. Bet dėl išgąsčio gali būti bet kur. Ali draugiškas žmogui. Sutikus jį, galima prisisegti pavadėliu ir susisiekti su jo globėja.
Ne, globėja nėjo su šuniu žiūrėti fejerverkų. Dar buvo likę daug laiko iki to šaudymo. Bet yra norinčiųjų tai daryti visą dieną, o šunį į lauką išvesti būtina net paskutinę metų dieną. Ir šuo nebuvo vedžiojamas palaidas. Tai informacija tiems, kurie bėdos akivaizdoje jaučia nenumaldomą norą moralizuoti“, – pranešė prieglaudos „Linksmosios pėdutės“ atstovai.
Klaipėdos rajone esančiose gyvenvietėse net kelios šeimos pranešė apie priklydusius šunis.
Šilutės rajone žmonės pranešė apie sutiktą kelyje seną šunį, traukusį per pūgą pakele.
Priglaudę svetimus keturkojus, žmonės jų šeimininkų dažniausiai ieškojo socialinių tinklų grupėse.
Gyvūnų prieglauda „Nuaras“ pasidalijo patarimais, kurie gali palengvinti augintinių paiešką.
„Kai skelbiate apie dingusį ar rastą gyvūną, labai prašome rašykite kiek įmanoma tiksliau – kur rastas, kada rastas, ar ženklintas gyvūnas. Radę gyvūną, apžiūrėkite ar jis nesužeistas. Apžiūrėkite antkaklį, gal jame yra užrašytas telefonas, antkaklio jokiu būdu nenusekite. Nuveskite gyvūną iki veterinarijos gydytojo ar prieglaudos, kur galima patikrinti mikroschemą“, – rašoma patarimuose.
Radusius svetimą gyvūną, prašoma tik laikinai jį priglausti.
„Paduokite vandens ir šiek tiek sauso pašaro. Neduokite šaltienos, sriubos, kepsnių ar žmonių maisto. Skelbkite viešai, socialiniuose tinkluose, vietinėse grupėse, parašykite žinutę su nuotrauka artimiausiai prieglaudai“, – patarė specialistai.
