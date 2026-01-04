Per šventes – rūpesčiai dėl dingusių augintinių

Uostamiesčio Debreceno gatvėje gyvenantys žmonės ieškojo pradingusio katino. Gyvūnas išsmuko iš buto ir negrįžo namo iki ryto.
Rumpiškės gatvėje pradingo nedidelis šunelis, išsigandęs fejerverkų.
Gyvūnų prieglauda „Linksmosios pėdutės“ pranešė, kad ieškojo šuns, pradingusio vakarinio pasivaikščiojimo metu. Šuo išsigando fejerverkų, nutraukė pavadėlį ir pabėgo.
Klaipėdos rajone esančiose gyvenvietėse net kelios šeimos pranešė apie priklydusius šunis.
Šilutės rajone žmonės sutiko seną šunį, traukusį per pūgą pakele.
Priglaudę svetimus keturkojus, gyventojai jų šeimininkų dažniausiai ieškojo socialinių tinklų grupėse.
Tokiais atvejais patariama kuo tiksliau nurodyti vietą, kur rastas gyvūnas.
Radusius svetimą gyvūną, prašoma tik laikinai jį priglausti ir kaip įmanoma skubiau patikrinti, ar gyvūnas nėra ženklintas.
„Paduokite vandens ir šiek tiek sauso pašaro. Neduokite šaltienos, sriubos, kepsnių ar žmonėms skirto maisto“, – patarė specialistai.
Gyvūnų prieglaudos „Būk mano draugas“ vadovė Galina Kučinskienė tikino, kad seniai nepamena tokių baisių švenčių.
„Tai yra baisu. Nuo pat Kalėdų iki dabar esame be miego. Vos spėjome atsakinėti į skambučius ir reaguoti į pranešimus apie rastus gyvūnus“, – pasakojo G. Kučinskienė.
Pranešimų būta ne tik iš uostamiesčio, bet ir iš viso Klaipėdos rajono. Vieną šunį žmonės atvežė nuo kelio, vedančio į Šilutę.
„Nesuprantu, kaip tas šuo tiek kilometrų įveikė. Jį rado jau prie pat Klaipėdos. O jo šeimininkai Šilutės rajone gyvena“, – stebėjosi moteris.
Metų sandūroje pasipylę pranešimai apie dingusius gyvūnus dažniausiai siejami su fejerverkais.
„Žmonės yra bepročiai. Ko vestis šunį, kai leidžiami fejerverkai? O ir fejerverkų šiemet buvo kaip niekada daug. Ką nors reikėtų daryti su tais fejerverkais. Nieko gero iš to nėra“, – pastebėjo G. Kučinskienė.
Ji pasakojo, kad net policijos pareigūnai vežė į prieglaudą rastus gyvūnus.
„Vienus priėmėme, o jau kitų atvažiuodavo pasiimti šeimininkai. Dar taip nėra buvę. Nenutrūkstama grandine plūdo pranešimai. Ir taip – per visas šventes. Net galva susisuko, kiek tų gyvūnų per šias paras mums suvežė“, – pripažino G. Kučinskienė.
Prieglauda apima 2,5 hektaro plotą, joje gyvena apie 500 gyvūnų.
