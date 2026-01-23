Sudegė vienintelė šiame rajone gyvūnų prieglauda: įkūrėja prabilo apie esamą situaciją

„Radome 26 šuniukus ir apie septyniolika kačiukų“, – kalbėjo gyvūnų prieglaudos „Lakis“ įkūrėja Elena Naudžiūnienė.
Gyvūnus, kurie patekdavo pas moterį, buvo stengiamasi išdalyti. Tiesa, užsilikę ilgiau, tapdavo jos.
„Jie metus su manimi gyveno, tad nebegalėdavau jų atiduoti, nes jie buvo mano“, – pasakojo pašnekovė.

Prieglaudos įkūrėja pripažino, kad prieš kelias dienas nebuvo nė kalbos apie planus atstatyti tai, kas sudegė.
„Dabar jau galvoju, kad vardan tų širdelių reikia tolyn judėti. Jiems čia buvo gera“, – teigė ji.
Likę gyvi šunys yra pas žirgininką. Lauke šildomas ėdalas, o užšalusi gaisravietė kol kas nejudinama.
Gaisro sunaikinta prieglauda su gyvūnais buvo vienintelė užuovėja beglobiams visame Kupiškio rajone. Gyvūnų mylėtoja, pardavusi butą Biržuose, prieš dvejus metus nusipirko sodybą sau ir beglobiams. Tiesa, apsidrausti nespėjo.
Pašnekovė papasakojo, kad po tragedijos ji glaudžiasi pas gimines ir draugus.
Pavasarį tikimasi pradėti prieglaudos atstatymo darbus. Tam reikalinga parama, nes nėra technikos, statybinių medžiagų, darbininkų, o svarbiausia – lėšų. Tačiau jau yra savanoriai ir du sūnūs.
