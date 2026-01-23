 Sudegė vienintelė šiame rajone gyvūnų prieglauda: įkūrėja prabilo apie esamą situaciją

Sudegė vienintelė šiame rajone gyvūnų prieglauda: įkūrėja prabilo apie esamą situaciją

„Vardan tų širdelių reikia judėti tolyn“
2026-01-23 11:32
Violeta Launikaitienė (LNK)

Praėjus daugiau kaip savaitei po to, kai Kupiškio rajone sudegė vienintelė čia buvusi gyvūnų prieglauda su beveik 50 šunų ir kačių, jos įkūrėja prakalbo apie esamą situaciją. Anot moters, rajono beglobiams būtina atstatyti namus.

Sudegė vienintelė šiame rajone gyvūnų prieglauda: įkūrėja prabilo apie esamą situaciją
Sudegė vienintelė šiame rajone gyvūnų prieglauda: įkūrėja prabilo apie esamą situaciją / Feisbuko paskyros „Lakis: gyvūnų globa ir gydymas“ nuotr.

„Radome 26 šuniukus ir apie septyniolika kačiukų“, – kalbėjo gyvūnų prieglaudos „Lakis“ įkūrėja Elena Naudžiūnienė.

Gyvūnus, kurie patekdavo pas moterį, buvo stengiamasi išdalyti. Tiesa, užsilikę ilgiau, tapdavo jos.

„Jie metus su manimi gyveno, tad nebegalėdavau jų atiduoti, nes jie buvo mano“, – pasakojo pašnekovė.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

Prieglaudos įkūrėja pripažino, kad prieš kelias dienas nebuvo nė kalbos apie planus atstatyti tai, kas sudegė.

„Dabar jau galvoju, kad vardan tų širdelių reikia tolyn judėti. Jiems čia buvo gera“, – teigė ji.

LNK vaizdo įrašo stop kadras

Likę gyvi šunys yra pas žirgininką. Lauke šildomas ėdalas, o užšalusi gaisravietė kol kas nejudinama.

Gaisro sunaikinta prieglauda su gyvūnais buvo vienintelė užuovėja beglobiams visame Kupiškio rajone. Gyvūnų mylėtoja, pardavusi butą Biržuose, prieš dvejus metus nusipirko sodybą sau ir beglobiams. Tiesa, apsidrausti nespėjo.

Pašnekovė papasakojo, kad po tragedijos ji glaudžiasi pas gimines ir draugus.

Pavasarį tikimasi pradėti prieglaudos atstatymo darbus. Tam reikalinga parama, nes nėra technikos, statybinių medžiagų, darbininkų, o svarbiausia – lėšų. Tačiau jau yra savanoriai ir du sūnūs.

Šiame straipsnyje:
Kupiškio rajonas
Lakis
gyvūnų prieglauda
sudegė
gaisras
gyvūnai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų