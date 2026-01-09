Klaipėdiečiai atsisveikina su eglutėmis: laiptines nukloja spygliai

Socialiniuose tinkluose klaipėdietis pasidalijo įrašu, kuriame atkreipė dėmesį į kasmet po švenčių pasikartojančią problemą.
„Šventės baigėsi ir savo gražuoles eglutes metate lauk. Tačiau būtų malonu, jog po savo eglutės išsinešimo, koridoriuje ir lifte nepaliktumėte „spyglių kilimo“. Juk nesunku iššluoti, sutvarkyti po savęs tai, ką palikote“, – kreipėsi į visus klaipėdietis.
Įrašas sulaukė ir kitų gyventojų reakcijų – kai kurie pastebi, kad daliai žmonių tvarka bendrose erdvėse nėra prioritetas.
„Daugumos mąstymas tikriausiai yra toks, kad kam reikia tvarkyti pačiam, jeigu valytoja išvalys – juk už tai ir mokame pinigus“, – komentavo klaipėdietė Valentina.
Eglutės išnešamos neapgalvojus – spygliai nuo šakų byra jau nuo buto durų, todėl jų lieka ne tik laiptinėse, bet ir liftuose, kuriais kasdien naudojasi gyventojai.
„Nejaugi nepagalvoja žmonės savo bute tų eglučių šakų gražiai susidėti į maišelį ir nunešti į konteinerį? Arba bent jau pribarsčius po savęs susitvarkyti?“ – retoriškai klausė kitas klaipėdietis.
Miestiečių teigimu, problema kasmet kartojasi pasibaigus šventėms, tačiau paprasti sprendimai – eglutę supakuoti ar po savęs sutvarkyti netvarką – galėtų padėti išvengti konfliktų su kaimynais.
