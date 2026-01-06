 Gaisrai daugiabučiuose: degė indaplovė ir gartraukis

Gaisrai daugiabučiuose: degė indaplovė ir gartraukis

2026-01-06 11:08
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Šiauliuose ir Panevėžyje ugniagesiai malšino liepsnas daugiabučiuose – degė indaplovė, gartraukis ir spintelė.

Gaisrai daugiabučiuose: degė indaplovė ir gartraukis
Gaisrai daugiabučiuose: degė indaplovė ir gartraukis / Asociatyvi R. Riabovo / BNS nuotr.

Pirmadienį, 12.25 val., buvo gautas pranešimas, kad gaisras kilo Panevėžyje, Dainavos gatvėje esančiame daugiabučiame gyvenamajame name.

Buvo pranešta, kad buto virtuvėje dega gartraukis. Atvykę ugniagesiai trečiajame aukšte esančiame bute rado daug dūmų – degė gartraukyje susikaupę riebalai ir plastmasinis siurbliukas. Gaisro metu išsilydė plastmasinės gartraukio detalės ir siurbliukas, taip pat aprūko plastikinės dailylentės. Dūmų detektoriaus bute nebuvo.

Tuo metu apie gaisrą daugiabutyje Šiauliuose pranešė dūmų detektorius.

Pranešimas apie Tilžės gatvėje kilusį gaisrą buvo gautas 16.12 val. Atvykę ugniagesiai pirmame aukšte aptiko dūmų, žmonių viduje nebuvo.

Gaisro metu sudegė virtuvės spintelė ir indaplovė. Apdegė bene 3 kvadratiniai metrai sienos ir namų apyvokos daiktai, aprūko patalpa. Ugniagesių pajėgos butą ir laiptinę išvėdino.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento duomenimis, šiemet šalyje jau kilo 142 gaisrai, žuvusiųjų juose nebuvo.

Šiame straipsnyje:
gaisrai
daugiabučiai
Indaplovė
gartraukis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų