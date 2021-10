„Facebook“ kuria virtualios realybės pasaulį: samdys 10 tūkst. darbuotojų

„Tiesiog dabar tai – naujas, populiarus terminas apibūdinti tą patį virtualų pasaulį, kuriame tu gali bendrauti su kitais žmonėmis. Bet kokia virtuali aplinka veikiausiai gali būti tuo metapasauliu, juolab kad kai kurie žaidimai save taip ir pristatinėja. Ir feisbukas sumanė judėti ta kryptimi“, – sakė technologijų žurnalistas Karolis Makrickas.

Pasak K. Makricko, gali būti, kad „Metavisata“ bus tas dalykas, kuriuo mes kada nors ateityje visi naudosimės: „Marko Zuckerbergo vizijose link to einame. Juolab kad Silicio slėnis į virtualias technologijas dabar pradeda aktyviai investuoti, manydamas, kad tie visi virtualūs akiniai ir visos kitos technologijos jau pažengė tiek, kad būtų galima komertizuoti ir iš to turėti pelną. Didėja investicijos, link to judama. Tik laikas parodys, ar žmonėms patiks su virtualiais akiniais ar virtualiomis linzėmis bendrauti vienam su kitu, ar po karantinų žmonės išsiilgs gyvo pasaulio ir tas kaip kokie 3D akiniai kino filmams žiūrėti nepasiteisins“.

„Tai gali būti pasaulis, kuris veikiausiai bus vizualiai panašus kaip bet koks videožaidimas, kad tu tiesiog išeini iš pastato, nueini prie upės, nueini į kažkokią pievą. Tas pasaulis turės kažkokias apibrėžtas ribas, veikiausiai už kriptovaliutas bus galima pirkti kažkokį žemės plotą ir pasisavinti virtualią žemę. Tai irgi nėra naujiena. Tie, kam labiausiai smalsu tokį dalyką pamatyti, gali jau šiandien nueiti – yra toks „Second Life“ tinklalapis, ten irgi toks žaidimas-pasaulis, kur tu gali klajoti, sutikti draugų. Tas visas, ką feisbukas nori padaryti, jau turėjo kažkada bumą. Kažkada tas „Second Life“ buvo labai populiarus, vienu metu apie 10 mln. žmonių jame klajojo, žaidė“, – aiškino žurnalistas.

Freepik.com nuotr.

„Feisbukas yra įsigijęs tokią bendrovę „Oculus Rift“, ji jau kurį laiką kuria visokias virtualias technologijas. Kurį laiką buvo galima išbandyti bendravimą su kolegomis ar su verslo partneriais iš savo namų, užsidėjus akinius. Tu atsirandi kažkokioje erdvėje, tarkime, uždarame kambaryje ar ant kažkokio kosminio laivo stogo, ir jūs galite matyti vienas kitus ir bendrauti. Kiekvienas žmogus gali pasirinkti savo išvaizdą taip, kaip jis nori atrodyti virtualiame pasaulyje, gali nebūtinai kaip žmogus atrodyti. Feisbukas su tuo ilgai eksperimentavo ir nusprendė žengti kitą logišką žingsnį“, – teigė K. Makrickas.

Esą Europos Sąjungoje pasigirsta vis daugiau balsų iš politikų, kad feisbuką reikėtų labiau reguliuoti, galbūt net išskaidyti nesudarant sąlygų jam įgyti tokios galios, kokią turi dabar. Anot K. Makricko, nors ir dabar M. Zuckerbergas pažadėjo pasamdyti 10 tūkst. žmonių Europos Sąjungoje, tai jo nuo reguliavimo neišgelbės.

„Nuo reguliavimo veikiausiai neišgelbės, nes anksčiau ar vėliau link to bus nueita. Nežinau, ar bus pasiryžta suskaldyti visą bendrovę, pagyvensim – pamatysim, bet kol kas istorija rodo, kad kur feisbukas buvo įsivėlęs ir turėjo tas negražias istorijas, iš visų jis išlipo gan sausas. Nors tuo metu smarkiai krenta jo akcijų kursas, bet prabėgus keliems mėnesiams tos akcijos atsistato ir kaip niekur nieko keliaujama toliau. Ar ir šį kartą po visų skandalų bus panaši istorija? Gali būti, laikas parodys. Manau, kad šitą žingsnį jie planavo daug seniau negu prasidėjo visi šitie paskutiniai skandalai“, – šnekėjo jis.

10 tūkst. darbuotojų, pasak K. Makricko, yra nemažas kiekis žmonių net ir feisbukui: „Tai yra didelis skaičius žmonių. Savaime suprantama, ne visi jie bus inžinieriai, grafikos dizaineriai, kurie prisidės prie to pasaulio kūrimo, dalis bus kitų specialybių žmonės. Manau, kaip tokiai bendrovei, tai – pakankamai nemažas kiekis žmonių“.