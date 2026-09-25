„Google“ į kosmosą paleis palydovą savo DI lustams išbandyti

„Žemojoje Žemės orbitoje palydovai beveik nuolat gauna saulės šviesos, todėl gali pagaminti iki aštuonių kartų daugiau saulės energijos nei Žemėje. Ilgainiui gali atsirasti galimybė sujungti kelis palydovų spiečius, kad jie orbitoje galėtų atlikti didesnės apimties DI skaičiavimus“, – tinklaraščio įraše nurodė „Google“.
Kitą savaitę tenzoriniai procesoriai (TPU) bus iškelti raketa „SpaceX Falcon 9“, siekiant išbandyti, kaip jie atlaiko „fizines skrydžio į kosmosą apkrovas, kosminę spinduliuotę ir ekstremalias temperatūras“, pranešė „Google“.
„Kai kuriuos dalykus galima išbandyti tik kosmose (...) Šio pirmojo paleidimo tikslas – išsiaiškinti, kas veikia, nustatyti silpnąsias vietas ir gautas išvadas pritaikyti būsimoms misijoms“, – nurodė bendrovė.
Orbitoje veikiančių duomenų centrų aušinimas ir itin didelio pralaidumo ryšio tarp labai nedideliu atstumu vienas nuo kito esančių palydovų užtikrinimas taip pat yra inžineriniai iššūkiai, nurodė bendrovė.
„Galimybės naudoti kosmosą kaip tinkamą vietą didelio masto DI skaičiavimams nebus galima ištirti vienu ypu. Tam reikia nuoseklaus inžinerinio darbo, pirmiausia įrodant, kad mūsų aparatinė įranga gali atlaikyti fizines ir nenuspėjamas veikimo orbitoje sąlygas“, – teigė „Google“.
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